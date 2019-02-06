Başıboş köpekler koyun ağılına saldırdı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Gökhüyük Mahallesi'nde besi damına saldıran başıboş köpekler, ağılda bulunan gebe koyunlardan 3 tanesini telef etti.

Alınan bilgiye göre, hayvanların sahibi Tayyar Yaman, tesadüfen ağılını kontrol için gitmesiyle daha fazla hayvanın telef olmasını engelledi.



AA Muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulunan besici Tayyar Yaman şöyle konuştu:

"Çocuklarla beraber geçimimizi besicilikten sağlıyoruz. Ama bu başıboş köpeklerle son zamanlarda başımız dertte. Üç gün öncede böyle bir durumla karşılaştık. Allah'tan kuzuların doğumları nedeniyle gece geç saatlerde olsa sık sık ağılı kontrol ediyoruz. Tesadüfen yine gece bir buçuk sıralarında ağıla gittiğim zamanda çok sayıda köpeğin hayvanlara saldırdığını gördüm.

Eğer tesadüfen orda olmasam kuzuların panikleyerek yığılmaları daha büyük faciaya yol açacaktı. Yine de 20 bin liraya yakın zararımız var. Çünkü ölen üç koyununda doğumu yakındı. Bu konuda çaresiziz, diyerek yetkililerden yardım istiyoruz."