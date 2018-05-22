Başhekim Karataş öğrencilerle buluştu

ANKARA (AA) - Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan "Benim Yerimde Olmak İster misin" projesiyle, Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Meftun Karataş, düzenlenen söyleşiye katıldı.

Lisede gerçekleştirilen programda konuşan Karataş, öğrencilere meslek hayatına hazırlandığı yılları ve çalışma hayatını anlattı. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Karataş, "Başarısız öğrenci yoktur. Sadece azimli olmayan öğrenci vardır. Azmi olmayanın hiçbir şeyi olmaz. Kendinize bir hedef belirleyerek o hedefe varmak için çalışmalısınız. Hedefinize ulaşmamış olsanız bile o hedefe ilerlerken gittiğiniz yolda yaptığınız işler hayatınızın en büyük kazancı olacaktır." dedi.

Programın sonunda okul müdürü Mustafa Özgören, Karataş'a teşekkür ederek plaket takdim etti.