Başbakanlık Müsteşarı Oktay:

YOZGAT (AA) - Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, "Siyasi istikrarın, sosyal, toplumsal kucaklaşmanın olmadığı yerde ekonomik istikrardan söz edemezsiniz." dedi.

Bozok Üniversitesi Stratejik Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Kalkınma Modeli Değişim Süreci" konulu konferansa katılmak için Yozgat'a gelen Oktay, Vali Kemal Yurtnaç'ı ziyaret etti.

Daha sonra Bozok Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Oktay, Türkiye'nin 1980'li yıllarda Turgut Özal'ın yaptığı ciddi açılımlarla kendine olan güvenini diri tuttuğunu, 2000'li yıllarda AK Parti ile başlayan dönemin, devlet-millet birlikteliğini ön plana çıkartarak özgüveni yeniden kazanma dönemi olduğunu belirtti.

Dünya ekonomisinin genelde durgunluk yaşadığı bu dönemde Türkiye'nin ciddi bir büyüme süreci yaşadığına işaret eden Oktay, "Öncelikli olan istikrar. Ekonomik istikrar sağlandıktan sonra, son dönemde teknolojik bilimsel ve rekabetçi açığımızı kapatmak için bilinçli politikalar uygulamaya konulmuştur. Bu politikalar son derece bilinçlidir, tesadüfen gelişmeler asla ve asla değildir. Özellikle teknolojik alan ve savunma sanayi bunların başındadır. Hiçbirisi tesadüf değildir." diye konuştu.

Oktay, bu dönemin başka bir özelliğinin, refah artışının toplumun her katmanına ulaştırılması, sosyal güvenlik politikalarının da aynı anda uygulanması ve refahın tabana yayılması olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kalkınma modelleri ve değişim hamlelerini sadece ekonomik alanla sınırlı göremeyiz. Son 15 yıla baktığımızda ileriye dönük adımlar atabilmek için sistemi tıkayan, krizleri kronikleştiren, yapıların da süreçlerin de birbir ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Siyaset kurumunun güçlendirilmesi, bürokratik ve askeri vesayete son verilmesi, her alanda sivilleşmenin önünün açılması, inanç özgürlüğünü kısıtlayan baskıların sona erdirilmesi, katsayı gibi adaletsiz uygulamaların kaldırılarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdamın artırılıyor olması, çeşitlendirilmesi, yoksulluğun azaltılması noktasında büyük mesafeler katedilmesi, her alanda sivilleşmenin, ilerleme ve kalkınmanın önünün açılması, yapılanlara ilişkin sadece birkaç örnektir. Ekonomik krizler yaşayan, sürekli dışa borçlanmayla ayakta kalmaya çalışan, parası adeta pul olmuş Türkiye'den dünyanın büyük ekonomileri arasında yer alan, her geçen gün büyüme çıtasını yukarı taşıyan, rekabetçi Türkiye'ye dönüştük."

- "Türkiye başka bir ligde oynamaya, oyun kurmaya başladı"

Konferansın ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, Türkiye'nin kalkınma modeli ve stratejik düşünme ile ilgili konuları gençlerle paylaştıklarını belirtti.

Türkiye'nin geldiği nokta ile geleceği nokta da ciddi farklılıklar olacağına işaret eden Oktay, şunları ifade etti:

"Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle çok daha hızlı karar alabilen, aldığı kararları çok daha hızlı uygulayabilen, kurumlar arasındaki koordinasyonun çok daha etkin olduğu bir yapıda kendisine güvenen, katma değeri yüksek sektörlere yatırım yapan, tasarım yapan ve üreten bir modelden söz ediyoruz. Özellikle yapay zeka ve savunma sanayi sektörlerinde nitelikli elemanlar yetiştiren ve geliştirdiği projelerle uluslararası düzeyde rekabet eden, aynı zamanda sosyal devlet anlayışından da taviz vermeyen bir kalkınma modeli. Hem kendi vatandaşlarının yanında olan hem de dünyada sıkıntıda olan insanların yanında olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunu da ancak Türkiye yapar, bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da yapıyor olacağız. Siyasi istikrarın, sosyal, toplumsal kucaklaşmanın olmadığı yerde ekonomik istikrardan söz edemezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin yakaladığı istikrar, aynı şekilde ve güçlenerek devam ediyor olacak yeni dönemde. Türkiye bu liderlik altında çok şey başardı. Bundan sonra çok daha büyüklerini başaracak. Çünkü başka bir ligde oynamaya, oyun kurmaya ve kendi senaryosunu yazmaya, üretmeye başlayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. İnşallah Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu Türkiye'nin gelişimi, dönüşümü çok daha hızlı olacaktır."

Programın sonunda Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, günün anısına Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay’a hediye ve plaket takdiminde bulundu.