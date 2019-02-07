Başbakanlık konutu görevlisi eski polise FETÖ'den hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve 17-25 Aralık operasyonlarında İstanbul Kısıklı'da bulunan Başbakanlık konutunda görev yapan, daha sonra meslekten ihraç edilen polis memuru 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık eski polis memuru Atakan M. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık savunmasında, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını, örgüt evinde bir gün kaldığını, "sadaka" adı altında yardımda bulunduğunu belirtti.

Örgüt mensuplarının kendisini fişlediğini öne süren Atakan M, "17-25 Aralık sürecinde İstanbul Kısıklı'da bulunan Başbakanlık konutu B kapısında polis memuru olarak görev yaptım. Amirlerimiz bize TEM ve KOM ekiplerinin Bilal Erdoğan'ı gözaltına almaya geleceklerini söyledi. Örgüt mensubu bu kişiler, bizim kararlı duruşumuzdan dolayı herhangi bir girişimde bulunamadı. Suçsuzum, adaletinize güveniyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık talebini kabul ettiği sanığa "terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

