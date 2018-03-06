Başbakanlık 54 ilde 282 FETÖ davasına müdahil oldu

ANKARA (AA) - Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarının çalışmalarını içeren "Başbakanlık 2017 Faaliyet Raporu" hazırlandı. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay imzasıyla Başbakanlık makamına sunulan 110 sayfalık raporda Başbakanlık Teşkilatının faaliyetleri ve hedefleri yer aldı.

Başbakanlık personeline ilişkin verilerin paylaşıldığı rapora göre, 2015-2017 arasında toplam personel sayısı yüzde 16, kadrolu personel sayısı yüzde 19 oranında azaldı.

Personel sayısının 2017'de 2 bin 168 olduğu Başbakanlıkta, 2 doçent ve 29 doktoralı personel bulunurken, 273 yüksek lisans, bin 22 lisans, 177 önlisans, 288 lise, 57 ortaokul, 13 de ilkokul mezunu görev yapıyor.

2017'de 18 kanun hükmünde kararname ve bin 315 Bakanlar Kurulu kararı sonuçlandırıldı, 92 kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sevk edildi. Başbakanlık tarafından 34 Bakanlar Kurulu yönetmeliği, bin 537 kurum yönetmeliği ile bin 167 tebliğ incelendi ve yayımlandı.

Geride kalan yılda teşkilat tarafından 23 Başbakanlık Genelgesi ve 576 müşterek kararname hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "180 Günlük Eylem Planı" kapsamında kamu kurumlarının gerçekleştirdiği eylemler takip edilerek sonuçları Bakanlar Kuruluna sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş kapsamında kamu hizmet sunumunda etkinliğin artırılması amacıyla kamu kurumlarının hizmet odaklı olarak yeniden yapılandırılmasına dönük hazırlık çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda değişmesi gereken birincil ve ikincil mevzuatın incelemesi yapıldı, çatışan ve çakışan mevzuat gözden geçirilerek yeni çatışma alanlarının doğmamasına yönelik önlemler alındı.

Kanunlarla yapılan reformların uygulanması için gerekli ikincil mevzuatın, bakanlıklarca ivedilikle hayata geçirilmesi yakından takip edildi.

Dijital devlet yolunda tüm belge ve yazışmalar elektronik ortamda

Kamu kurumlarının tüm yazışmalarının Temmuz 2017 itibarıyla elektronik ortamda yapılması sağlandı. Bu sayede ıslak imzalı kağıt ile yazışmalar tamamen kaldırılma noktasına gelindi.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçmeden önce belgelerin tüm hazırlıklarının tamamlanıp diğer kurumlara gitme süresi ortalama 6,3 gün sürerken, bu süre EBYS ile 1,6 güne düştü.

Kamu kurumlarınca sunulan bütün hizmetlerin e-Devlet'e aktarılması çalışmaları Başbakanlık koordinasyonunda hız kazandı. Bu kapsamda vatandaşa elektronik ortamda sunulabilecek hizmetlerin yüzde 55'i e-Devlet'e aktarıldı. 2018 yılı sonuna kadar bütün hizmetlerden elektronik ortamda sunulabilecek olanlar e-Devlet kapısına entegre edilecek.

Özel sektör yatırımlarında bürokrasinin azaltılması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde oluşturulan "Yatırımlarda Bürokrasinin Azaltılması Paketi" ile yatırım ortamına etki edecek 95 iyileştirme önerisi ve eylem planı hazırlandı. Pakette yer alan 95 eylemden e-tebligat, vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgelerinin birleştirilmesi ve tarım bilgi sistemi gibi 35 eylem tamamlandı.

Kamu hizmetlerinde istenen belgelerin azaltılmasına yönelik mevzuatta yer alan borcun olmadığına ilişkin belge, Sosyal Güvenli Kurulu (SGK) ödendi dekontu, nüfus kayıt örneği ve vergi alındı dekontu gibi 289 belge kaldırıldı, 373 belgenin kaldırılması planlandı.

'e günde 6 bin başvuru

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16,5 oranında artarak 2017 yılında 2 milyon 16 bin 22'ye ulaştı. Günlük ortalama başvuru sayısı yaklaşık 6 bin oldu.

Vatandaşların BİMER başvuruları üzerinden yoğunlaşan, öne çıkan problem alanları tespit edilerek BİMER gündem raporları hazırlandı ve aylık periyotlarla ilgili bakanlıklara gönderildi. Ayrıca 2017'de yaklaşık bin memnuniyet anketi bakanlıklar ve valiliklerle paylaşıldı.

7,5 milyon arşiv nitelikli belge elektronik ortamda

Geride kalan yılda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce 1 milyon 321 bin 450 belgenin tasnif işlemi tamamlandı. Tasnif işlemi tamamlanan 7,5 milyon arşiv nitelikli belge dijital ortama aktarıldı.

Yıpranan 46 bin 59 belge, restorasyonu yapılarak araştırmaya açıldı. Cumhuriyet ve Osmanlı dönemine ait elektronik ortama aktarılan 190 bin 453 belge, internet üzerinden araştırmacılara ulaştırıldı.

Yurt dışında bulunan Osmanlı belgelerinin tespiti ve bu belgelerin ülkeye kazandırılması çalışmaları kapsamında 170 bin belge görüntüsü arşivlere kazandırıldı.

"Osmanlı Yer Adları" kitabı ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, I. Dünya Savaşı Belgeleri Sergi Kataloğu, I. Dünya Savaşı Belgeleri Bildirileri, Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da İstihbarat kitapları basıldı.

'den bölgenin barış ve istikrarına katkı

Başbakanlık koordinasyonunda yürütülen faaliyetler kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hayatın normalleştirilmesi, huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanması, geri dönüşlerin teşviki için birçok alanda sivil hizmetler verilmeye başlandı. Bu çalışmalar sonucu 131 bin 600 Suriyeli ülkesine döndü.

Başbakanlık koordinesinde yürütülen Barışı Destekleme ve Koruma (BDK) Harekatları kapsamında, Afganistan, Somali, Kosova, Bosna Hersek, Katar ve Filistin'de uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkı sağlandı. Bu amaçla Başbakanlık bütçesine konulan 622 milyon 844 bin 960 lira ödenek ilgili kurumlara aktarıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışmaları

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem alt yapısı kuruldu, kurumlardan intikal eden toplam 335 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı. Komisyon, 80'i raportör olmak üzere toplam 220 personelle çalışmalarına devam ediyor.

Darbe girişimi davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle açılan ceza davlarına müşteki ve katılan sıfatıyla Hukuk Hizmetleri Başkanlığı eliyle Başbakanlık adına 2017'de 54 ilde 282 davaya müdahil olundu.

Bu davaların daha etkin takibini sağlamak üzere Ortak Belge Havuzu Projesi hayata geçirildi.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler uyarınca 2017'de açılan 56 bin 679 davanın takibi Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Şehit ve gazi yakınlarına destek

Geride kalan yılda şehit ve gazi yakınlarının konut edinmelerini sağlamak amacıyla Başbakanlık bütçesinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ), 150 milyon lira cari transfer yapıldı.

Ayrıca valiliklere gönderilen 110 milyon lira ödenekten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölücü terör örgütünün çukur eylemleri sırasında evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar ile doğal afetlerden zarar gören vatandaşlar da yararlandırıldı.

Başbakanlık, 2017'de tüm faaliyetler için 2 milyar 98 milyon 353 bin 235 lira kaynak kullandı.

Muhabir: Sinan Uslu/Mümin Altaş