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Başbakan Yıldırım Nevşehir'de

- Başbakan Yıldırım: - "Herkesin bir görevi var. Vatandaş kime ne görev vereceğini biliyor. Muhalefet iyi konuşmasını biliyor, ona diyor ki 'Siz konuşmaya devam edin.' AK Parti de iş yapmasını biliyor, AK Parti'ye de 'İktidar olun' diyor, böyle bir görev veriyor"

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:37
Başbakan Yıldırım Nevşehir'de
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NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Herkesin bir görevi var. Vatandaş kime ne görev vereceğini biliyor. Muhalefet iyi konuşmasını biliyor, ona diyor ki 'Siz konuşmaya devam edin.' AK Parti de iş yapmasını biliyor, AK Parti'ye de 'İktidar olun.' diyor, böyle bir görev veriyor." dedi.

Yıldırım, partisinin Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Nevşehir'in her zaman AK Parti'yi bağrına bastığını dile getiren Yıldırım, bu kutlu yürüyüşe çıktıklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyüp, 15 yıldır da aynı kararlılık ve aşkla yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Her seçimde Nevşehir'in çıtayı biraz daha yükselttiğini, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 64'ün üzerinde oy verdiklerini hatırlatan Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 16 Nisan'daki referandumda çıtayı yüzde 65,5 ile daha yükseğe çıkardıklarını belirterek, teşekkür etti.

Yıldırım, havaalanından gelirken yolda sıcak asfaltın başladığını gördüğünü kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaymak gibi yapılıyor. Şehir içinde asfaltlar dökülüyor. Geçmiş iktidarlarda 'Yerle gök bir araya gelir de şu Avanos'a kavşak yapılmaz.' demişlerdi. Yaptık mı o kavşağı? Biz AK Parti'yiz, farkımız bu. Biz söz veririz, yaparız. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Lafla peynir gemisi yürümez, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Herkesin bir görevi var. Vatandaş kime ne görev vereceğini biliyor. Muhalefet iyi konuşmasını biliyor, ona diyor ki 'Siz konuşmaya devam edin.' AK Parti de iş yapmasını biliyor, AK Parti'ye de 'İktidar olun.' diyor, böyle bir görev veriyor.

Vatandaş Nevşehirli hiç kimseyi ihmal etmiyor, layık olduğu görevi herkese veriyor."

Son Güncelleme: 06.01.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımNevşehir 6. Olağan İl Kongresi
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