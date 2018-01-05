Başbakan Yıldırım Kırşehir'de partisinin il kongresine katılacak

KIRŞEHİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın AK Parti Kırşehir İl Kongresine katılarak konuşma yapacağı bildirildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yıldırım'ın yarın Aşıkpaşa spor salonunda yapılacak olan il kongresine katılmak üzere Kırşehir'e geleceği ifade edildi.

Başbakan Yıldırım'ın coşkuyla karşılanarak ağırlanacağı ifade edilen açıklamada, tüm vatandaşların kongreye davetli olduğu bildirildi.

Öte yandan, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nün, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kırşehir programı nedeniyle trafik ve emniyet açsından bazı ek tedbirler aldığı belirtildi.

Aşıkpaşa spor salonu etrafındaki cadde ve sokaklar ile Mehmet Ali Altın Bulvarı ve Ankara Caddesi üzerindeki trafik ekibi sayısının artırılacağı ve buralarda park yasağı uygulanacağı kaydedildi.