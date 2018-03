Başbakan Yıldırım: Kadın toplumun içindeyse o toplum daha huzurludur

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'ndaki konuşmasında, bugün dünyanın her yerinde kadınların anıldığını belirtti.

Kadının toplumda hakettiği yere gelmesi için verdiği mücadelenin yeni olmadığını ifade eden Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün doğuş sebebini anlattı.

Dünyada her kesimin olduğu gibi kadınların sorunlarının bulunduğunu dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin bu sıkıntıları çözebilecek sağlam bir kültürden geldiğini aktardı.

Kadına çok büyük değer veren bir dine sahip olunduğunu belirten Yıldırım, Türk kadınının tarihin en eski dönemlerinde bile hanların, hakanların, cengaverlerin önünde saygıyla eğildiği şeref abidesi olduğunu vurguladı.

İslam'ın kadına verdiği kıymetin, önemin hiçbir dinde olmadığını söyleyen Yıldırım, Kur'an-ı Kerim'de kadına ithaf edilen sure adlarının bulunduğunu kaydetti. İslamiyetin ilk şehidinin Hz. Sümeyye olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Cennet anaların ayağı altındadır." diyen Hz. Muhammed'in, kadınlara ve kız çocuklarına çok kıymet verdiğini ifade etti.

Geleceğin emanet edildiği kadınların ülke yönetiminde söz sahibi olmasının önemine işaret eden Yıldırım, 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında hiçbir ülkede bu hakkın bulunmadığını anımsattı.

Yıldırım, bu hakkın verilmesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bu millet, terbiyeyi aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir." sözünü hatırlattı.

"Bir kadını eğitirseniz bir nesli kurtarmış olursunuz"

Kadın toplumun içindeyse o toplumun daha huzurlu, daha ileri ve üretken olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlarımızın çalışma hayatında, üretimde daha fazla yer alması sosyal hayatın kadın zarafetiyle şekillenmesi anlamına gelmektedir. Kadının elinin değdiği her yerde her zaman itina vardır. Bu itinanın ev ortamından iş ortamına kadar her zaman her yerde korunmasına da erkeklerin ayrı bir özen göstermesi icap eder. Bir erkeği eğitirseniz, bir kadını eğitirseniz bir nesli kurtarmış olursunuz.

"Yaklaşık 3,5 milyon kızımı üniversitede okuyor"

Son 15 yılda özellikle kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde yüzlük artış sağlandığına dikkati çeken Yıldırım, "Yaklaşık 3,5 milyon kızımız üniversitede okuyor. 28 Şubat sürecinde üniversite kapısından geri çevrilen, yaşam tarzından, başörtüsünden dolayı en temel hakları ellerinden alınan Türkiye'den bugün 3,5 milyon kız evladını üniversitede okutan bir Türkiye var." ifadesini kullandı.

"Bu cennet vatanın hiçbir evladını teröre asla feda etmek istemiyoruz." diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:



"Vaktiyle Anadolu'nun yoksul çocuklarını rehin alan bu cinayet şebekeleri bundan böyle hiçbir evladımızın kanına giremeyecek, aklını, ruhunu satın alamayacak. O ihanet şebekelerini kırdık ve Türkiye'yi yeniden istikrara kavuşturduk. Bölücü terör, FETÖ terör örgütü, DEAŞ terör örgütü, adı sanı ne olursa olsun ülkemizin gençlerini bundan böyle zehirleyemeyecek. Herkes emin olsun ki Türkiye bir daha o kaos, karanlık dolu günlere geri dönmeyecek. Bu ülke, Çanakkale'den, istiklal mücadelesinden, 27 Mayıs'tan, 12 Eylül'den, 20 Şubat'tan ve 15 Temmuz'dan geçerek bugünlere geldi."

"Bu eylem planıyla fırsat eşitliğinde bir adım daha atmış olacağız"

Yıldırım, 2018-2023 dönemini kapsayan bu eylem planının, bugüne kadar yapılanların üzerine yeni hizmetleri, düzenlemeleri getirdiğini belirterek, "Bu plan ile 16 yılda yaptığımız bütün yasal düzenlemeleri, hayata geçirdiğimiz projeleri bir anlamda taçlandırmış olacağız. Hükümetimiz, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde bütün alanlarda hazırlıklarını kesintisiz sürdürüyor. Bu eylem planıyla fırsat eşitliğinde bir adım daha atmış olacağız. Sunduğumuz hakları ve imkanları daha da artıracağız." ifadesini kullandı.

"Bütün meselelerin üstesinden geleceğimize inanıyorum"

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, geleceğe emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizerek, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar nasıl sorunların üstesinden gelmeyi başardıysak bundan sonra da kadınıyla, erkeğiyle... Kadın arkada, erkek önde değil, kadın önde, erkek arkada değil, yan yana, omuz omuza vererek bütün meselelerin üstesinden geleceğimize inanıyorum. En zor şartlarda dahi insani değerlerimizi korumaya devam edeceğiz. Bütün bunları başarmak için kadınlarımızın zengin fikirlerine, renkli düşüncelerine ihtiyacımız var.