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Başbakan Yıldırım, İstanbul'daki 'baba vahşeti' için inceleme başlattı

Başbakan Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından, annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:52
Başbakan Yıldırım, İstanbul'daki 'baba vahşeti' için inceleme başlattı
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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından, annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme talimatı verdi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından annenin iddiaları üzerine, "kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının" araştırılması için inceleme başlattı.

Müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek, rapor halinde Başbakan Yıldırım'a sunacak.

İnceleme, soruşturmaya dönüştürülebilir

Olayla ilgili herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği belirtildi.

Baba Ali Yardım'dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, "Defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını" ifade etmişti.

Kızlarını öldürüp intihar etmişti

Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'ta, 2 Ocak günü bir apartmanın giriş katındaki evde silah seslerinin duyulması üzerine çevre sakinleri polise haber vermiş, eve gelen ekipler Elif Mina (4), kardeşi Miray Hira (2) ile babaları Ali Yardım'ın (29) cesedini bulmuştu. Yapılan araştırmada, Ali Yardım'ın, kızlarını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti.

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