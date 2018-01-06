Başbakan Yıldırım: "İş adamlarımız ülkesine güveniyor, devletine güveniyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

AK Parti Nevşehir 6. İl Olağan kongresine katılmak üzere Nevşehir’e gelen Başbakan Binali Yıldırım kongrenin ardından Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Toplumun bütün kesimlerinde mümkün mertebe bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Hükümet olarak temel ilkemiz ülkemizi oluşturan tüm paydaşlara, toplum kesimlerinde diyalog halinde olmak ve onların meselelerinin ilk ağızdan öğrenmek ona göre de tedbir almak bizim önemsediğimiz meseledir. Çözüm üretmek istediğiniz zaman damdan düşeni bulacağız. Dolayısıyla tespitlerimizi bizzat yerinde ziyarete ettiğimiz iş adamlarımızın temsilcileriyle çatı örgütleriyle görüşüyor konuşuyor buna göre çözüm üretiyoruz. İstişare etmeden hiçbir konuda hareket etmiyoruz. Bugün Oda ve Borsalar Birliği Başkanımız burada, TESK Başkanımız burada, Türkiye’nin en büyük emek teşkilatı Türk İş Başkanı da burada. Üreten de, çalışanda, emek verende burada. Türkiye’nin zenginleşmesi, büyümesi için özel sektörün önünü açmamız gerek. Türkiye’de AK Parti iktidarından önce devlet bir liralık yatırım yapıyor özel sektör bir buçuk lira yatırım yapıyor. Şimdi devlet 1 liralık yatırım yapıyor özel sektör 8 liralık yatırım yapıyor. Çünkü iş adamlarız ülkesine güveniyor, geleceğine güveniyor, güçlü iktidarı görüyor yatırım yapıyor. Devletin yılda yaptığı yatırım 128 milyardır. Özel sektör ise 900 milyar yatırım yapıyor. Demek ki Türkiye üç kat büyüdüyse milli gelir 860 milyara çıkmışsa bunun arkasında sizler varsınız" diye konuştu.