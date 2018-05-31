Başbakan Yıldırım: Cumhur İttifakı işareti sadece milletten alır

GİRESUN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret almaz, işareti sadece milletten alır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Giresun mitinginde yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başladı.

Türkiye için önemli bir seçime gidildiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'yi geleceğe, 2023'e, Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümüne taşıyacak kadroları, 24 Haziran'da siz Giresunlu kardeşlerimiz seçecek, Giresun'un hanımları, gençleri seçecek." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir süredir adayların meydanlarda vatandaşla bir araya geldiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Muhalefetin adayları da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanımız da biz de Anadolu'yu karış karış geziyoruz, milletimizle vatandaşımızla bir araya geliyoruz. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Cumhurbaşkanımız dışındaki bütün adaylar, 'Biz parlamenter sisteme geri döneceğiz.' Yani 16 Nisan'da yaptığımız halk oylaması belli ki bunların içine sinmemiş, kabul etmiyorlar. Yenilmeyi bir türlü kabul etmemişler. Şimdi diyorlar ki, 'Millet o kararından vazgeçsin tekrar eskiye dönelim. Darbeler dönemine dönelim, vesayetler dönemine geri gidelim, kumpaslara, krizlere geri dönelim.' Biz de diyoruz 'Durmak yok, yola devam.' Farkımız bu. Onlar geriyi gösteriyor, geriyi işaret ediyor, biz 'ileri' diyoruz, daima ileri."

"Vaatte ölçü, izan yok"

Adayların vaatlerine değinen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güzel güzel vaatler veriyorlar, kulağa hoş geliyor. Vaatte ölçü, izan yok. 'Sağ elinize güneşi, sol elinize ayı vereceğiz.' diyorlar. Vaat de vaat... İyi de kardeşim, sen CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı? Orada demiyor mu? 'Cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkisi olmayacak.' Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın? Hem yetkilerini kaldıracaklar, parlamenter sisteme geri dönecekler hem de boyundan büyük vaatler vereceksin. Millet yemez bunu, Giresunlu yemez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim kararından sonra AK Parti'nin seçim beyannamesini milletle paylaştığını hatırlatan Yıldırım, gelecek 5 yıl boyunca nasıl bir Türkiye hedeflediklerini açık seçik ortaya koyduklarını belirtti.

Yıldırım, "Erdem ve cesaretle Türkiye şahlanıyor." sloganıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Demokrasiden özgürlüklere, tarımdan sanayiye hangi alanda ne iş yapacağımızı tek tek milletimizle paylaştık. 146 büyük projeyi yine milletimizle paylaştık. Cumhurbaşkanımız bir koldan, biz, ayrı koldan Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Niye? Cumhurbaşkanımız aday, Cumhurbaşkanımız yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı adayı. Bu sistemde sadeleştirme yapıyoruz, iki başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Başbakanlığı kaldırıyoruz, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni getiriyoruz. Bundan sonra çekişme, itişme, kakışma yok. İrade tek, o irade de milletin iradesi, sizin iradeniz. Sandıkta neye karar veriyorsanız Türkiye'de o olacak. Biz bunun adına 'sadeleştirme' diyoruz. Yönetimde sadeleştirmeyi getiriyoruz."

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile işlerin daha da hızlanacağını, bürokrasinin azalacağını, vatandaşın devlet dairelerindeki işinin çok daha kolaylaşacağını bildirdi.

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

16 yıldır gerçekleştirilen hizmetleri anlattıklarını, hayal anlatmadıklarını aktaran Yıldırım, "Bizde hizmet var, hayal tacirliği yok. Diğer yandan gelecek 5 yıl için Cumhuriyet'in 100. yılı için de projelerimiz, yeni yapacaklarımız var. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." dedi.

Başbakan Yıldırım, muhalefet partilerinin seçim vaatlerini eleştirerek, şu görüşlere yer verdi:

"Muhalefet partileri, adaylar neden bahşediyor? Kanal İstanbul Projesi'ni iptal edeceklermiş. Savaştan, ölümden canını kurtarıp bize sığınmış, 'el aman' demiş bu Suriyeli kardeşlerimizi tekrar ateşin ortasına geri gönderecekmiş. İnsanlık öldü mü kardeşim? Biz asil bir milletiz. Biz darda, zorda kalanlara yardım etmekle bugünlere geldik. Daha ne yapacaklarmış? Biz yerli araba yapacağız. Tamamıyla Türk malı, Türk mühendislerinin akıl teriyle alın teriyle yapacağımız yerli araba projesini iptal edeceklermiş. İşleri güçleri yıkmak bozmak, yapılan projeleri durdurmak. Vaatler o kadar uçtu gitti ki rahmetli babaannemin lafını burada söylemesem olmaz. Bunların vaatleri neye benziyor biliyor musunuz? Böyle geniş alan, bol keseden atanları görünce rahmetli babaannem derdi ki 'Üfle evladım üfle kaval elin, yel Allah'ın.' Bunların ki de o hesap."

"Terörün beli büyük oranda kırıldı"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi işaret ederek, Türkiye'nin savunmasının ondan sorulduğunu belirten Yıldırım, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerini de tebrik etti.

Yıldırım, başarılarının daim olmasını dileyerek, "Teröristler yine bugün alçakça saldırıları sonucunda 3 kardeşimizi şehit ettiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörü, Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik, yemin ettik, ant olsun ki çıkaracağız. Artık terörün beli büyük oranda kırıldı." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı işareti sadece milletinden alır"

Başbakan Yıldırım, "Bunların (muhalefetin) derdi milleti ihya etmek değil. Bunların bir derdi var, Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek. Güçleri yeter mi?" diye sordu.

"Durmak yok yola devam" diyen Yıldırım, Giresunluların "Yumurtadan yün kırpmak" sözüne atıfta bulundu, muhalefetin işinin bu olduğunu bildirdi.

"Bunlar Karagöl'den kar bağışlıyor millete, farkında mısınız?" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin de inanmadığınızı anladılar nihayet. Ayarları bozuldu. Ayar bozuldukça vitesten atmaya başladılar. Adına 'Millet İttifakı' deyip, millet iradesiyle seçilen Cumhur ittifakına iftira üstüne iftira atıyorlar. Cumhur ittifakı nedir? Cumhur ittifakının özeti, 15 Temmuz alçak saldırısına karşı meydanlara inen Giresunludur. Ay yıldızlı bayrağı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen, demokrasiye, milletin adamına sahip çıkan ittifakın adı Cumhur İttifakı'dır. Cumhur ittifakı, Pensilvanya'dan Kandil'den işaret almaz, işareti sadece milletinden alır. İşaret aldığı an yürür, millet yürür arkasından. İşte Cumhur İttifakı budur. Cumhur İttifakı demek tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demektir."

"Savunma sanayine 35 milyar dolar yatırım yaptık"

Yeni dönemde, daha az bürokrasi, daha hızlı iş ve yatırım olacağını, böylece Türkiye'nin yolunun açılacağını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran'da darbeler, kumpaslar, vesayetler tamamen yok olacak, istikrar, güven kalıcı hale gelecek. Milli birliğimiz, kardeşliğimiz daha da sağlamlaşacak, daim olacak. Türkiye'nin cazibesi daha da artacak. Bölgemizde ülkemiz hakkında, Filistin, Suriye, Irak hakkında planlar yapanların planlarını başlarına geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, son 15 yılda savunma sanayine 35 milyar dolar yatırım yapıldığını, yerli ve milli savunma sanayinin kurulduğunu, Türkiye'nin silah ve mühimmatını kendisinin ürettiğini vurguladı.

Yerli otomobil projesinin hızla hayata geçirileceğini belirten Yıldırım, "Ekonomik hamlelerle, Türkiye'ye ayar vermek isteyenlerin ayarını bozacağız." dedi.

Türkiye'nin hayranlıkla izlenen ülke olmaya devam edeceğini, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yeni hamlelerin geleceğini anlatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde millet için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini, bütün zorlukların kenetlenerek aşılacağını kaydetti.

Muhabir: Sinan Uslu, Aynur Ekiz, Merve Yıldızalp, Sinan Uslu