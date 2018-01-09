Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Başbakan Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Başbakan Yıldırım, "AK Parti hükümetleri olarak özgürlük alanlarını genişletmek ve basın çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için 15 yıldır bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz." dedi.

09 Ocak 2018 Salı 21:06
Başbakan Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
banner230

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin korunarak geliştirilmesinin demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biri olduğunu belirtti.

Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, basın ve ifade hürriyetinin kullanılmasını hayati derecede önemsediğini ve daima teşvik ettiğini vurgulayan Yıldırım, "AK Parti hükümetleri olarak özgürlük alanlarını genişletmek ve basın çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için 15 yıldır bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Medya bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymalarının, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almalarının ve toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmalarının da önemli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özgürlükleri kötüye kullanmayı, terörün ve terör örgütlerinin propagandasını yapmayı ve belli vesayet odaklarının gündemini ülkeye dayatmayı gazetecilik faaliyeti olarak telakki etmek elbette mümkün değildir. Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi ve demokratik istikrarın ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını fedakarca sürdüren basın mensuplarımızın gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygularla Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, bütün basın çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

Muhabir: Zehra Aydın

Anahtar Kelimeler:
10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüBaşbakan YıldırımTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim