Başbakan Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin korunarak geliştirilmesinin demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biri olduğunu belirtti.

Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, basın ve ifade hürriyetinin kullanılmasını hayati derecede önemsediğini ve daima teşvik ettiğini vurgulayan Yıldırım, "AK Parti hükümetleri olarak özgürlük alanlarını genişletmek ve basın çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için 15 yıldır bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Medya bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymalarının, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almalarının ve toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmalarının da önemli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özgürlükleri kötüye kullanmayı, terörün ve terör örgütlerinin propagandasını yapmayı ve belli vesayet odaklarının gündemini ülkeye dayatmayı gazetecilik faaliyeti olarak telakki etmek elbette mümkün değildir. Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi ve demokratik istikrarın ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını fedakarca sürdüren basın mensuplarımızın gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygularla Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, bütün basın çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

Muhabir: Zehra Aydın