Başbakan Yardımcısı Işık Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde şehit Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Nevşehir İl Teşkilatınca ilçedeki bir otelde düzenlenen "Teşkilat İçi Eğitim Kampı"nın kapanış programına katılan Işık, daha sonra şehit Demirci'nin baba evine geçti.

Burada, şehidin babası Arif Nihat Demirci ve yakınları ile görüşen Bakan Işık, taziyelerini iletti. Işık, şehidin babasına Türk bayrağı ve plaket takdim etti.

Işık'a ziyaretinde, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider ve Murat Göktürk, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit de eşlik etti.

Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci, Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde, 13 Haziran 2017'de teröristlerle girilen çatışmada yaralanmış, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

