Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Başbakan Yardımcısı Işık Nevşehir'de

- Işık, şehit Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci'nin ailesini ziyaret etti

04 Mart 2018 Pazar 17:38
Başbakan Yardımcısı Işık Nevşehir'de
banner230

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde şehit Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Nevşehir İl Teşkilatınca ilçedeki bir otelde düzenlenen "Teşkilat İçi Eğitim Kampı"nın kapanış programına katılan Işık, daha sonra şehit Demirci'nin baba evine geçti.

Burada, şehidin babası Arif Nihat Demirci ve yakınları ile görüşen Bakan Işık, taziyelerini iletti. Işık, şehidin babasına Türk bayrağı ve plaket takdim etti.

Işık'a ziyaretinde, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider ve Murat Göktürk, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit de eşlik etti.

Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci, Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde, 13 Haziran 2017'de teröristlerle girilen çatışmada yaralanmış, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Fikri IşıkKozaklıNevşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim