Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: “2019’daki seçimler yaşayacağımız en zor seçimler olacak”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Nevşehir İl Kongresi’nde yaptığı konuşmasında, “2019 yılındaki iki seçim de yaşayacağımız en zor seçim olacak” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bir takım kumpasların, bir takım kumpasların üzerimize kurulmak istendiğinin farkındayız” dedi.

Işık, “Hakkı savunmak her zaman zor oldu. Biz birlik ve beraberliğimizi sürdürdükçe bütün planlar boşa çıkacak. Yeni bir mücadeleyi sandıkta vereceğiz. Bütün seçimler bir öncekinden dala zor oldu. 2019’daki iki seçim de yaşayacağımız en zor seçim olacak” diye konuştu.