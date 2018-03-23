Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Regaip Kandili mesajı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Mübarek Regaip gecenizi gönülden tebrik eder, bu mübarek gecede yapacağınız ibadetlerin ve duaların kabulünü...

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Regaip Kandili mesajı
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ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bu gece, Mübarek Regaip Gecesi.

Mübarek Regaip Gecenizi gönülden tebrik eder;bu mübarek gecede yapacağınız ibadetlerin ve duaların kabulünü Yüce Allah’tan niyaz ederim.

Rabbim, üç ayları ve Mübarek Regaip Gecesini hayırlara vesile kılsın...

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 22, 2018

Bozdağ, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bu gece mübarek Regaip gecesi. Mübarek Regaip gecenizi gönülden tebrik eder, bu mübarek gecede yapacağınız ibadetlerin ve duaların kabulünü yüce Allah'tan niyaz ederim. Rabbim, üç ayları ve mübarek Regaip gecesini hayırlara vesile kılsın."

Muhabir: Sinan Uslu

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