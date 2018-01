Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (2)

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin bütün illerinde en az bir kadın il müftü yardımcısı atanması kararı alındığını belirterek, "Şu anda bazı büyükşehirlerde var. Biz bunu bütün illere en az bir olmak kaydıyla yapacağız. Bazı yerler birden daha fazla olacak." dedi.

Bozdağ, partisinin, Yerköy ilçesindeki belediye düğün salonunda düzenlenen İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa bir kadın profesörün, Prof. Dr. Huriye Martı'nın başkan yardımcısı olarak atandığını söyledi.

Bozdağ, "Türkiye'nin bütün illerinde en az bir tane kadın il müftü yardımcısı atanması kararı alındı. Şu anda bazı büyükşehirlerde var. Biz bunu bütün illere en az bir olmak kaydıyla yapacağız. Bazı yerler birden daha fazla olacak. Kadınların Diyanet İşleri Başkanlığında ve diğer alanlarda istihdam edilmesinin önünü açan adımları da attık." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının son haftalarda çok büyük iftiralarla karşı karşıya bırakıldığını vurgulayan Bozdağ, kurumun yapmadığı bir açıklamanın yapmış gibi tırnak içinde verildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"(Diyanet, küçük yaşta evliliklere izin verdi) şeklinde maalesef günlerce propagandası yapıldı. Hatta CHP örgütlerinden gençlik kolları, kadın kolları gelip, Diyanet İşleri Başkanlığı önünde eylem yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığının böyle bir açıklaması yok. Başkan, 'Biz böyle bir açıklama yapmadık' diye basın açıklaması yaptı ama buna rağmen 'Siz yaptınız' diye gelip orada eylem yaptılar. Kendileri uyduruyorlar sonra uydurduklarına milleti inandırmak için büyük çaba içerisine giriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu din konusunda aydınlatmak, ibadet yerlerini yönetmek için Anayasa tarafından görevlendirilir. Kanunla kendisine verilen görevleri yapan bir teşkilattır. Din konusunda toplumu nasıl aydınlatacak, dine göre aydınlatacak, vatandaşlarımız dini bir problemi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığına fetva sorduğunda, sorulan fetvaya cevabı neye göre verecek, dinin sahih kaynaklarına göre verir. Kur'an-ı Kerim'e, sünnete, kıyasa, icma ve diğer sahih kaynaklara göre bu soruyu cevaplandıracak. Şimdi cevap verdi, siz onu beğenirsiniz, beğenmezsiniz sizin sorduğunuz sorunun İslam'da cevabı nedir, İslam'da bu sorunun cevabı budur. Hemen ayağa kalkıyorlar, 'Böyle cevap olur mu' diye. Niye sordun o zaman, elbette yasal olan şeyler olabilir. Örneğin Milli Piyango yasal ama Diyanet diyor ki 'Milli Piyango İslam'ın helal görmediği bir şey.' Şimdi çakıştığı zaman bu sefer diyor ki 'Neden siz kanunların izin verdiği bir şeye yasak diyorsunuz'. Diyanet, kanunun izin verdiği şeye, 'Kanun izin veremez' diyemiyor. İslam'da bu nedir diye sorulduğunda, İslam'da o işin karşılığı nedir, onu söylüyor. 'Ben şimdi buna dair Diyanetin fetva verirken uyacağı sadece Allah'ın kanunudur' dediğinde kıyameti koparırlar."

Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığını itibarsızlaştırmak, milletin gözünden düşürmek için büyük çabalar içerisine girildiğini yakından gördüklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının milletin birliği ve beraberliğinin en önemli sigorta kuruluşlarından olduğunu ifade eden Bozdağ, "Atatürk’ün bize emanetidir. Onun kurduğu bir teşkilattır. Bu teşkilatı yıpratmak ve itibarsızlaştırmak bu millete ve hiç kimseye fayda sağlamaz. İşin önünü, sonunu görmeden, yapılan açıklamayı okumadan birilerinin yalanlarına, iftiralarına kanarsak o zaman çok doğru, çok dürüst, çok haklı olanları incitmiş oluruz." şeklinde konuştu.

- "Kadını hafife alan hiçbir şey İslam'la bağdaştırılamaz"

Bozdağ, AK Parti iktidarlarının, kadın istihdamını yüzde 34,5'e çıkardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu büyük bir rakamdır. Bizden önceki rakamlarla mukayese edildiğinde bu değişimin ne kadar önemli olduğunu herkes görecektir. Önümüzdeki dönemde kadın istihdamını daha da artırmak, her işe her alana kadınların dokunmasını sağlamak bizim en önemli vazifelerimizdendir. Bunun üzerinde dirayetle durmaya devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın, AK Parti iktidarları, kadınları toplumun en güçlü aktörleri haline getirme konusundaki kararlılığından asla vazgeçmeyecektir. Cesur bir şekilde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Kadının, toplumun her alanında söz ve güç sahibi olmasını temin etmek için ne lazımsa onu yapmakta tereddüt etmedik, tereddüt de etmeyeceğiz. Bazı dernekler, bazı kişiler hem bizim kültürel değerlerimiz hem dini değerlerimiz üzerinden kadınlara saldırıyorlar. Onlara karşı da biz kendi değerlerimizi elbette müdafaadan çekinmeyeceğiz. İslam dini, kadına büyük değer vermiştir ama bakıyorsunuz, dine dair bazı şeyleri kullanarak onu da İslam'a, dini kullanmak suretiyle bazı olumsuz şeyleri dine mal etmeye çalışan çevreler var. Her şeyden alıyorlar, bunu getirip İslam'la yan yana koyuyorlar. Kadını ikinci noktaya iten, kadını hafife alan hiçbir şey İslam'la bağdaştırılamaz ama maalesef yapıyorlar ve Diyanet üzerinden bazı tartışmalarla bunu körüklüyorlar."

