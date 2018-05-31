Başbakan Yardımcısı Akdağ: Terörü tamamen alt ettik

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'ı makamında ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, ticaretin çok önemli bir alan olduğunu söyledi.

Türk girişimcilerinin cesur ve çalışkan olduklarını ve fırsat bulduklarında Türkiye'de ve yurt dışında güzel işler yaptıklarını bildiklerini ifade eden Akdağ, "Bu sayede onların gayretleriyle Türkiye’de büyüme hızını çok önemli ölçüde hedeflerimize ulaştırabiliyoruz. 2018'in ilk çeyreğinde büyük büyüme oranları bekliyoruz. Ekonominin büyümesi demek yeni iş alanları, gençlere yeni iş imkanları, herkesin evine giren gelirin girmesi demektir. Onun için biz ticaret odalarımızı ve borsalarımızı çok ehemmiyetli bir şekilde takip ediyoruz." diye konuştu.

Akdağ, 24 Haziran seçimlerinde seçmenin bir kere daha istikrarı, güveni, ustalığı seçeceklerine inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aday profiline baktığımda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ustalığı, kararlılığı, vatandaşına ve insanımıza verdiği kıymeti bir kere daha çok aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. İnşallah emanet ve güzellik içinde bir 24 Haziran süreci geçireceğiz ve sürdürülebilir bir büyüme ve istikrar ile yolumuza devam edeceğiz. AK Parti neredeyse kurulduğundan ve iktidara geldiği günden bugüne kadar bir şekilde AK Parti'nin yolunu kesmeye çalışanlar var. Biz arkamıza hep milletimizi, dualarını ve desteklerini aldık ve önümüze çıkan her engeli aşmayı başarabildik."

"Türkiye ile birileri uğraşmaya devam edecekler"

Birtakım yabancı güçler tarafından desteklenen terör örgütlerinin faaliyetlerine devam ettiğinin altını çizen Akdağ, devamında 19-25 Aralık olaylarının, HDP ve PKK'nın çukur siyasetinin yaşandığını ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşılaşıldığını söyledi.

Akdağ, yaşanan olayların hiçbirinde Türkiye'nin dize getirilemediğine dikkati çekerek, "Bunların hiçbirinde Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını yıldıramadılar. Türkiye büyümesine devam etti ve Türkiye'de refah ve huzur arttı. Özellikle son iki senedir terörü tamamen alt ettik. 35 senelik büyük bir belayı Türkiye’nin üstünden kaldırdık. Bugün mücadelemiz devam ediyor ama artık PKK terörün nefes alacak hali kalmadı. Diğer terör örgütlerine de hiç aman vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının çok büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Başbakan Yardımcısı Akdağ, şöyle devam etti:

"Hem dünyadaki hem de bölgedeki herkes Türkiye'nin ihtiyacı olduğunda bir askeri operasyonu ne kadar hızlı ve başarılı bir biçimde yapabileceğini gördü. Bu süreç içerisinde kendi silahlarımızı üretiyor olmamız önemli bir rol oynadı. Şimdi ellerinde kendilerine göre bir silahları daha var. Ekonomiyi olumsuz etkilemeye çalışıyorlar, dövizdeki yükselişleri gördünüz ama bu hususta ilgili makamlarımız gerekli tedbirleri alınca yükseliş geriye döndü. Türkiye ile birileri uğraşmaya devam edecekler, bunu biliyoruz. Önümüzde güzel günler var. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz ama zaman zaman da denizin önümüzde fırtınalı dalgalı bir hale geldiğini de göreceğiz. İşte bu dalga ve fırtınalara karşı gerçekten bir usta lazım ve biz inanıyoruz ki bu usta Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"Ortada doğru dürüst bir proje yok"

Akdağ, Muharrem İnce ve Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylıkları ile ilgili yaptığı değerlendirmeleri zaman zaman basından takip ettiğini dile getirdi.

Dün akşam İnce'nin televizyondaki programını takip ettiğini bildiren Akdağ, şöyle konuştu:

"Gerçekten her gördüğümde cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir vazifeye talip olan kişilerin bu kadar mı hazırlıksız olduklarını gördüm. Sorulan sorulara ve verilen cevaplara baktığımda, ortada doğru dürüst bir proje yok. Ne var? Bol bol popülist söylem var. 'Herkese para dağıtacağız' diyorlar ama bu değil iş. Bir taraftan bunu söylerken diğer taraftan da 'yatırımları durduracağız' diyorlar. İşte birisi otomobil projesini durduracağını, diğeri yatırımları durduracağını, birisi TRT’yi kapatacağını söylüyor. Soruyorlar Sayın İnce'ye, '3. havalimanı için ne diyorsunuz?' Cevap olarak üzülerek 'O artık bitti' diyor. Bitmese onu da durduracaktı herhalde. Allah korusun, Türkiye'de iktidar ve icraat bunların eline geçse üç günde baş aşağı gideriz. Şükürler olsun ki böyle olmayacak. Milletimize biz hep güvendik ve itimat ettik. Aradaki fark o kadar görünüyor ki bu kadar hazırlıksız olmaz. Aslında Sayın İnce'yi CHP'nin Genel Başkanlığına layık görmeyen bir CHP, onu Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Bunu hepimiz çok rahat anlayabiliyoruz. 'CHP’nin Genel Başkanı olamaz ama Türkiye'nin cumhurbaşkanı olur' diyorlar. Olur mu gerçekten? Kimin aklına yatıyor bu? CHP’nin Genel Başkanlığı Türkiye'nin cumhurbaşkanlığından daha önemli bir yer midir?"

Cumhurbaşkanın bundan sonra hükümet demek olduğunu belirten Akdağ, bol keseden dağıtmanın politika üretmek olmadığını dile getirdi.

Akdağ, 3. havalimanının açılışından sonra Atatürk Havalimanı'nın 'Millet Bahçesi' olarak yapılmasıyla ilgili olarak İnce'nin "Bakmayın siz öyle, yapmazlar. Orayı ranta çevirir, bina yaparlar" ifadesini hatırlatarak, "Ne zaman AK Parti bir söz verdi de, Recep Tayyip Erdoğan söz verdi de biz onun aksini gördük. Dolayısıyla büyük bir hazırlıksız var, acemilik var, tutarsızlık var. Milletimiz gün geçtikçe bunu açıkça görecektir." dedi.

Muhabir: Muhammet Mutaf