Başbakan Yardımcısı Akdağ, İngiltere Büyükelçisini kabul etti

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

Çankaya Köşkü'ndeki kabulde konuşan Akdağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İngiltere ile tarihi bir süreç boyunca süre gelen ilişkilerimiz son zamanlarda daha da gelişerek devam ediyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ümit ediyorum ki benim de çalıştığım alanlarda sizlerle çok kıymetli iş birlikleri sağlayacağız." diye konuştu.

Büyükelçi Chilcott ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi konusunda çok istekli olduklarını belirtti.

Şu anda Birleşik Krallık için Türkiye'nin kaçınılmaz bir ortak olduğunu söyleyen Chilcott, "İnşallah ilişkilerimiz daha da artabilir. Dostluğumuz da artabilir." dedi.

Muhabir: Ali Kemal Akan