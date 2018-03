Başbakan Davutoğlu’ndan Konya’ya Metro Müjdesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya metrosunun müjdesini vererek, “Bu proje çok önemli. Güzergah öyle belirlendi ki 5 üniversite birbirine bağlanıyor. Hastaneler birbirine bağlanıyor. İlk planlamalara göre 2020 yılında bitmesi hedefleniyor” dedi.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Dedeman Otel’de düzenlenen projenin tanıtım toplantısına Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Konya Valisi Muammer Erol, Eski Ulaştırma, Denizclik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın, ulaştırma yatırımları açısından Türkiye’de en büyük payı alan illerden biri olduğunu belirterek, “Konya’mıza yaptığınız yatırımlar, verdiğiniz destekler nedeniyle şehrimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin de, “Biz büyük hedefleri olan ve hedeflere ulaşmak için var gücüyle çalışan bir ülkeyiz” diyerek, “Bakanlık olarak cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı için hedefler belirlendi. Bakanlık olarak 2014 yılında yaptığımız yatırım 20 milyar lirayı geçti. 11 milyar lira tutarında projeyi tamamladık hizmete sunduk. 7.7 milyar tutarındaki proje inşa aşamasında. 8 milyar liranın üzerindeki projenin başlatılması için çalışma yürütülmekte. Konya’da 2003 yılından 2014 sonuna kadar 3,5 milyar liranın üzerinde yatırım yapmış bulunuyoruz. Konya Karaman arasındaki 102 kilometrelik hızlı tren hattındaki çalışmalar hızla devam ediyor. 200 kilometre hızla hem yük, hem yolcu taşımaya yönelik çalışmalarımız hızla sürüyor. Anadolu’yu Akdeniz bölgesi ile buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.“BİZE KİBİRLE YAKLAŞANA HİÇBİR ŞEKİLDE BOYUN EĞMEYİZ”Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, bugün Çanakkale’de ve Ermenistan’da iki ayrı toplantı olduğunu belirterek, “O Ermeniler ki acılarını paylaşıyoruz, bütün milletlerin acılarını paylaşırız. Onların da o acıları yaşamasına sebep olacak şekilde tahrik edenler, şimdi o olaylarda hiçbir veballeri yokmuş gibi 100 yıl sonra bizi yargılamaya kalkıyorlar. Tarihimizle yüzleşmeye hazırız, her şeyi paylaşmaya, arşivlerimizi açmaya hazırız ancak bize kibirle yaklaşana hiçbir şekilde boyun eğmeyiz. Göz mesafesinde bizimle kim neyi konuşmak isterse konuşuruz, göz mesafesinin üstüne çıkan olursa önce o mesafeye in eşit ol ondan sonra konuşuruz deriz” dedi.Bu toprakların asırlarca birçok kültüre ev sahipliği yaptığını ifade eden Başbakan Davutoğlu, “Anadolu toprakları herkesin barış içinde yaşadığı topraklar olmuştur. Özü muhafaza etmek, şehre nüfuz eden şehir ruhunu hiçbir zaman tahrip etmemek gerekir. Konya bir ilim, kültür, enerji şehridir. Şehir dokusunu bozmadan bütün bu alanlarda merkez olabilmek, 13. yüzyılda payitaht olan Konya, 21. yüzyılda da bölgenin yükselen bir şehri olmak zorunda. Yüksek Hızlı Trenin Ankara, Eskişehir, İstanbul bağlantıları, yeni yapılacak güzergahlar, yeni karayolu bağlantıları devam ediyor. Dolayısıyla Konya’ya dönük önümüzdeki dönemde insan hareketleri olacak demektir. Bunun önlemini şimdiden almamız gerekir. Duble yolları nitelikli hale getiriyoruz, otoyola dönüştürüyoruz. Yüksek Hızlı Tren ile Ankara İstanbul arası 3,5 saat,1,5 saate indirmenin hesaplarını yapıyoruz. Bütün şehirlerimiz kıymetlidir. Her bir şehrimizin kendine has özelliği var. İyi bir kentsel dönüşüm stratejimizin olması lazım. Şehir içi ulaşımı planlamamız, çevre illerle ulaşımı ona göre planlamamız lazım. Bir üniversite vardı şimdi 5 üniversite var. Raylı sistemin ilk Konya’da başlamış olması 80’li yıllarda büyük bir adım ama şimdi bir adım öteye geçmemiz lazım. Kesinlikle dikey değil yatay yapılaşmaya ağırlık vermemiz lazım. Bir taraftan şehrin kültürünü, dokusunu korurken, ulaştırmayı mümkün olduğu kadar şehir dokusuna zarar vermeyecek yeni zemine oturtmak. Bütün bunları sağlamak üzere bürokratik işlemler tamamlandı. Bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece Konya’ya yönelik değil, benzer nitelikteki bütün şehirlerde böyle bir strateji belirleyeceğiz” dedi.Başbakan Davutoğlu konuşmasına ara verirken, Konya Metrosunun hazırlanan tanıtım filmi izlendi.KONYA METROSU 2020’DE TAMAMLANACAKTanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşmasına “Hayırlı olsun” diyerek devam eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Bu proje çok önemli. Güzergah öyle belirlendi ki 5 üniversite birbirine bağlanıyor. Hastaneler birbirine bağlanıyor. Temel devlet kurumları, üniversiteler, bilim merkezleri birbirlerine irtibatlanıyor. İlk planlamalara göre 2020 yılında bitmesi hedefleniyor. Buradan ifade ediyorum, 2018 yılı Şebi-i Arus’unda ilk aşama bitmeli. 2020’ye kadar da toplamda 45 kilometreye kadar olan hat açılacak. Entegre raylı sistemi Büyükşehir Belediyemiz yapacak ve bununla birlikte raylı sistemle Konya’da ulaşılmayacak yer kalmayacak. Bu projenin yürümesi bağlamında bunu yakından takip edeceğim. Herkesin bu projeye destek vermesi lazım. Bu Anadolu şehirlerimiz için işaret fişeğidir. Birçok şehrimize de yeni bir hayat suyu, köprü inşa edeceğiz” dedi.Başbakan Davutoğlu’nun konuşmasının ardından birlikte fotoğraf çektirildi ve dua edildi. Konya Metrosu 3 etapta, toplamda 45 kilometre olacak ve 3 milyar liraya mal olacak. Proje 2020 yılında tamamlanacak. Metro ile Yüksek Hızlı Tren hattı entegrasyonu sağlanacak. Etaplar halinde yapılacak projenin ilk etabı Kampüs-Alaaddin-Gar-Beyhekim arasında; 2. Etabı Fetih Caddesi-Karatay’da, 3. Etabı Necmettin Erbakan Üniversitesi-Çevre Yolu-Yeni Gar arasında olacak.