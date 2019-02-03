"Başarıya Götüren Aile" konulu söyleşi düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Başarıya Götüren Aile" konulu söyleşi programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve sosyolog-yazar Polat Doğru katıldı.

Söyleşide konuşan Cüceloğlu, çocukların önemini vurgulayarak, "Araştırmalar sonunda bir insanın başarısının yılmamak olduğu görülmüştür. Bu durum birey için de aileler için de toplumlar için de geçerlidir. Bu yüzden çocuklarımızın yeniden ayağa kalkmaları ve yılmamaları için köklerinin sağlam olması gereklidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Çelik de geçen yıl düzenledikleri 120'den fazla programı 600 binden fazla kişinin izlediğini belirtti.