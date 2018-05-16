Başarılı sporculardan Vali Vekili Kayık'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Aslan ve çeşitli yarışmalarda başarı elde eden sporcular, Vali Vekili Adnan Kayık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında Kayık'ı ziyaret eden Aslan, kentte yapılacak programlar ve spor dallarında düzenlenecek yarışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Kayık ise gençlerin enerjisini iyi yönde kullanarak, onların başarılı sporcu olmaları için gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kayık, "Ülkenin geleceği olan gençleri önemsiyoruz. Onları ahlaklı sporcu, zeki bireyler olarak yetiştirme gayretindeyiz. Kırşehir’deki gençlerin katıldığı sportif faaliyetlerde, müsabakalarda her zaman başarılı sonuçlar alması bizleri gururlandırıyor. Kırşehir'de milli sporcularımızın olması, onlarında güzel başarılar elde ederek, diğer gençlerimize örnek olması çok güzel. Tüm gençlerimizin 'Gençlik Haftası'nı kutluyorum." sözlerini kullandı.

Ziyarete eşlik eden başarılı sporcular, Türkiye genelindeki yarışmalarda elde ettikleri başarılarla ilgili bilgi verdi.







