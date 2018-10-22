Başarılı sporculardan Başkan Yaşar'a ziyaret

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen B1 futbol müsabakasında ikincilik elde etti.

Goalball Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda da başarısını sürdüren kulüp sporcuları, Halter Türkiye Şampiyonası'nda ise birinci oldu.

Kulüp Başkanı Birgül Bek ile başarılı sporcuları makamında kabul eden Yaşar, sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Sizlerin tüm engellere karşı göstermiş olduğunuz üstün başarı beni çok gururlandırıyor. Eğer düzenli şekilde çalışıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorsanız, bu hangi alanda olursa olsun, her zaman hayalini kurduğunuz noktada olursunuz. Başarı engel tanımaz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Birgül Bek ise Yaşar'a verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Yenimahalle'yi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.