Başarılı öğrencilerden Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas'ta okullar arasında yapılan Badminton İl Şampiyonasında Sivas 2'ncisi olan Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu öğrencileri, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ı ziyaret etti.

Okul müdürü Yusuf Uzun, müdür yardımcısı beden eğitimi öğretmeni Rahmi Yıldız ve okul aile birliği başkanı yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette Yılmaz, öğrencileri makamında kabul etti.

Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, "Kaymakamlığımızca yürütülen projede başarılı sonuçlar görmek bizi mutlu ediyor. Biz istiyoruz ki her okulumuz sportif alanlarda başarılar göstersin. Bu minvalde okul sporlarının gelişimi için gayret göstereceğiz." diye konuştu.