Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Başarılı öğrenciler yurt dışına gönderilecek

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında, başarılı öğrencilerin yıl sonunda yurt dışına gönderileceğini belirtti.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül ve eşi Gülden Gül, Mustafa...

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:36
Başarılı öğrenciler yurt dışına gönderilecek
banner230

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında, başarılı öğrencilerin yıl sonunda yurt dışına gönderileceğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül ve eşi Gülden Gül, Mustafa Kemal Atatürk Sağlık Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, okul güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Okulların güvenliğiyle ilgili yeni tedbirler aldıklarını aktaran Gül, "Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın bir projesidir. Sivas’ta 70 tane okulumuzun kamera altyapısını hazırlayarak, kent güvenliği sistemi ile entegre çalıştırıyoruz. Böylece okuldaki kameralarımız aracılığıyla emniyet müdürlüğümüz 24 saat boyunca okullarımızı izleyebilecek. Ayrıca okullarımıza güvenlik personeli de görevlendirdik." ifadesini kullandı.

Gül, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi'ne değinerek, "Projeyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının sağlanması ve yazabilme yeteneğinin geliştirilmesini planlıyoruz. Güzel yazan çocuklarımızın kitaplarını bastıracağız. Başarılı olan öğrencilerimizi de yıl sonunda yurt dışına göndereceğiz." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Vali Davut Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim