Başarılı öğrenciler yurt dışına gönderilecek

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında, başarılı öğrencilerin yıl sonunda yurt dışına gönderileceğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül ve eşi Gülden Gül, Mustafa Kemal Atatürk Sağlık Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, okul güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Okulların güvenliğiyle ilgili yeni tedbirler aldıklarını aktaran Gül, "Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın bir projesidir. Sivas’ta 70 tane okulumuzun kamera altyapısını hazırlayarak, kent güvenliği sistemi ile entegre çalıştırıyoruz. Böylece okuldaki kameralarımız aracılığıyla emniyet müdürlüğümüz 24 saat boyunca okullarımızı izleyebilecek. Ayrıca okullarımıza güvenlik personeli de görevlendirdik." ifadesini kullandı.

Gül, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi'ne değinerek, "Projeyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının sağlanması ve yazabilme yeteneğinin geliştirilmesini planlıyoruz. Güzel yazan çocuklarımızın kitaplarını bastıracağız. Başarılı olan öğrencilerimizi de yıl sonunda yurt dışına göndereceğiz." açıklamasında bulundu.