Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Dr. İsmet Bilgiç Eğitim, Sağlık Çevre ve Kalkınma Derneği, başarılı öğrencileri plaketle ödüllendirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, liselere ve üniversiteye giriş sınavlarında başarı gösteren öğrencilere aileleriyle yemek verildi.

Yemek sonrası lise öğrencileri Sude Ertaş, Berat Çalışkan, Mehmet Ali Bakır, Sena Poyraz ile üniversiteyi kazanan Feyza Veren Erdem, Emre Açıkgöz ve Elif Altın'a Dernek Başkanı Sinan Osman Gürbüz ve yönetim kurulu üyelerince plaket takdim edildi.