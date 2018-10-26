Başarılı öğrenciler altınla ödüllendirildi

SİVAS (AA) - Sivas'taki çeşitli yarışmalarda dereceye giren Şarkışlalı öğrenciler, Kaymakam Akif Pektaş tarafından ödüllendirildi.

Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Merve Polat, kitap okuma yarışmasında il birincisi, Nursena Çeper de 29 Ekim Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı konulu şiir yazma yarışmasında il ikincisi oldu.

Başarılı öğrenciler ve öğretmenleri, Kaymakamı Akif Pektaş'ı makamında ziyaret etti.

Pektaş, ziyarette öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve her iki öğrenciyi de altınla ödüllendirdi. Pektaş, öğrencilerin yarışmaya hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere de teşekkür belgesi verdi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, okul müdürleri ve öğretmenler de hazır bulundu.

