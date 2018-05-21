Başarılı karateciye ödül

KIRŞEHİR (AA) - Sırbistan'da yapılan 23. Balkan Çocukları Karate Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ederek bronz madalya kazanan başarılı sporcu Furkan Çakır, plaket ve altınla ödüllendirildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Sırbistan'da yapılan 23. Balkan Çocukları Karate Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ederek bronz madalya kazanan başarılı sporcu Furkan Çakır'a plaket takdim etti.

Çakır ile eğitim gördüğü Süleyman Türkmani Ortaokulu Müdürü Naci Sargın ve beden eğitimi öğretmeni Fatih Güneş,Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'i ziyaret etti.

Ziyarette bilgi veren Güneş, 10 yaşındaki Çakır'ın Sırbistan´nın Belgrad şehrinde düzenlenen 23. Balkan Çocukları Karate Şampiyonası'nda 40 kiloda kumite dalında Türkiye'yi temsil ettiğini, bronz madalya kazanarak başarı elde ettiğini belirtti.

Karadeniz de kazanılan başarıdan dolayı Çakır ve okul idarecilerini tebrik ederek plaket ve hediye takdim etti.

Öte yandan, okul müdürü Sargın, başarılı sporcu Çakır'a altın taktı.



