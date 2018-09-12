Başarılı genç sporcular ödüllendirildi

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdare Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren, yaz futbol okulunda başarılı olan genç sporcularına malzeme desteğinde bulunuldu.

İl Özel İdaresi halı sahasında düzenlenen törene İl Özel İdare Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, genel sekreter yardımcıları, birim müdürleri, kulüp yöneticileri ile sporcuların aileleri katıldı.

Programda konuşan İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, "Yaz mevsimi içerisinde, okulların tatil olduğu dönemde, 200 öğrencimiz spor eğitim alarak, yaz futbol okulunu tamamladılar. Bu okulu tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Umarım bu futbol sevgileri zeki, çevik ve ahlaklı olarak en iyi şekilde devam eder. Eğitim hayatlarında da olumlu katkısı olur. Sporcularımızın bu seviyeye gelmelerinde emek veren yöneticimizi ve hocalarını tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaz spor futbol okuluna katılan başarılı sporculara hediyeleri Kaya tarafından verildi.







