Başarılı çocuklar bisikletle ödüllendirildi

YOZGAT (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında, yaz kurslarına düzenli katılarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri başarıyla tamamlayan çocuklar bisikletle ödüllendirildi.

Yozgat Valiliği Fuaiye Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Bu tür güzel çalışmaların artırılması gerektiğini ifade eden Vali Yurtnaç, "Sadece okullar değil, tecrübeli insanlardan ve hayatın akışından da çok şey öğreneceğiz. Bu öğrendiğimiz şeylerde bizi hayata hazırlıyor. Bu maksatla okul destek projelerinin artırılarak devam etmesini diliyoruz. Bu projede emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.



Gençlerin bağımlılıktan uzak durması gerektiğini kaydeden Vali Yurtnaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alkol, sigara, uyuşturucu ve madde bağımlısı olmayacağız. Bunun yanında teknoloji bağımlısı da olmayacağız. Hepimizin elinde akıllı telefonu var. Biz ona bağımlı olmayacağız, onun bizi yönetmesine izin vermeyeceğiz. Biz onu yöneteceğiz. Onlar bizim hayatımızı rahatlatmak ve kolaylaştırmak için bir araç. Ama bu teknolojinin karşısında saatlerimizi geçirmeyeceğiz. Her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durmanızı istiyorum. Ben almış olduğunuz bu bisikletleri kazasız belasız kullanmanızı diliyorum."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de, "Müdürlüğümüz ekonomik destek veren bir kurum olarak gözüküyordu ancak bugün sosyal manada ilimizde öncü rol alan bir kurum haline geldi. Şüphesiz ki bunda Sosyal Hizmet Merkezimizin büyük bir payı var. Bu vesile ile de Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu'na Kuruluş Müdür Yardımcısı Proje Koordinatörü Teoman Başal ve ekibine çok teşekkür ediyorum."



Yapılan konuşmanın ardından çocuklara bisikletleri dağıtıldı.

