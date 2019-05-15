Başakşehir'de istinat duvarının çökmesi

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarının çökmesi olayı ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili gerekli çalışmaların süratle gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Başakşehir Kayabaşı Mahallesinde istinat duvarının çökmesi üzerine İstanbul Valiliğimiz koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edilmiş, gerekli çalışmaları süratle gerçekleştirmişlerdir. Bakanlık olarak olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Maalesef bir vatandaşımız göçük altında hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız da yaralanmıştır. Hepimizi derinden üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifa diliyorum."