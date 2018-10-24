Bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Fatih Batuhan Uslu (24) idaresindeki 42 ACA 633 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 18'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Mustafa Asım Ertürk olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Fatih Batuhan Uslu, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Uslu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ertürk'ün cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.