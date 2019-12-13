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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan tüneller kapatılıyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgede terör örgütlerince açılan tünellerin tespiti ve kapatılmasına ilişkin video paylaşıldı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,...

Genel 13.12.2019, 15:27
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan tüneller kapatılıyor
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgede terör örgütlerince açılan tünellerin tespiti ve kapatılmasına ilişkin video paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen tünelleri tespit ve kapatma faaliyetlerinin ilk günden itibaren aralıksız devam ettiği belirtildi.

Yeraltı tünellerini birbirine bağlayan beton geçitler, teröre mesken edilmiş okul binalarının altına inşa edilmiş tüneller, Türkiye sınırını gözetlemek için yapılan tüneller ve Türk askeri tarafından tünellerin keşfedilmesi ve kapatılmasına ilişkin görüntülerin yer aldığı videonun sonunda, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK terör örgütünün şer yuvaları bir bir kapatılıyor." mesajı verildi.

#- Barış Pınarı Harekatı #Milli Savunma Bakanlığı #tünel
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