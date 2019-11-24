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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Genel 24.11.2019, 08:45
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Araç kazasında ağır yaralanan askerin, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

#türkiye
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