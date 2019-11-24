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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Genel 24.11.2019, 08:45
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün araç kazası meydana geldiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede şehit olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
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