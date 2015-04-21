Barış İçin Van Gölünde Kulaç Atacak

Balıkesirli 61 yaşındaki matematik öğretmeni İsmail Turhan, Van Gölü’nün Bitlis’in Tatvan ilçesi ile Van arasındaki 90 kilometrelik mesafeyi barış ve kardeşlik, engellilere destek, kadına şiddete hayır ve Van depreminde hayatını kaybedenlerin anısına yüzerek geçmeyi hedefliyor.İzmir kıyılarında 14 ay çalışarak 6 bin kilometre mesafede antrenman yaparak Van Gölü’ne geldiğini kaydeden öğretmen İsmail Turhan, “61 yaşında matematik öğretmeni ve 40 yıllık sporcuyum. 16 yıldan beri İzmir Karşıyaka’da yetkili cankurtaran ve ara sıra da yüzme öğretiyorum. Önce Van’a barış koşusu adıyla geldim. 37 yıl sonra yine barış yüzmesi için geldim. Barış ve kardeşliğe çağrı yapmak amacıyla buraya geldim" dedi.Tatvan’dan Van’a 90 kilometre olan 49 deniz milini 4 etap halinde yüzmeyi planladığını anlatan Turhan, şöyle konuştu: "İlk etabı Türkiye’nin gündemi olan kadına şiddetin son bulması için gerçekleştireceğim. Çünkü kadın mutlu değilse aile mutlu değil, aile mutlu değilse çevre ve ülke mutlu değil. Bu nedenle ilk etabı kadına şiddete hayır diyerek tamamlayacağım. İkinci etap ise Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için gelen ve 9 Kasım akşamı meydana gelen 5,6’lık depremde hayatını kaybeden Japonyalı Dr. Atsushi Miyazaki anısına. Üçüncü etabı da Türkiye ve dünyadaki bütün engelliler için, engellilere destek ve engelsiz yaşam için gerçekleştireceğim. Özellikle hazırlığını yaptığım dördüncü etabı sevgiye, birliğe, kardeşliğe, huzura ve yaşam boyu spora çağrı yapmak için gerçekleştirmeyi planladım. Ben diyorum ki, herkes elini bu taşın altına soksun. Ben de Van Gölü’ne başımı, elimi ve kulaçlarımı sokarak buradan aldığım bir damla sodalı soğuk suyu büyüyen ateşin üzerine serpeceğim."Van Gölü’nü yüzerek geçeceği 4 etabın 3 etabını tamamladığını ve son etabı ise çarşamba günü tamamlayacağını ifade eden Turhan, çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.