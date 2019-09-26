'Barış İçin Arabuluculuk' girişimi 10 yaşında

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Finlandiya ile 10 yıl önce başlattığı "Barış İçin Arabuluculuk" girişiminin, 59 üyeli büyük bir aileye dönüştüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, BM 74.Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde Finlandiya ile düzenlen Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ''Türkiye'nin Finlandiya ile 10 yıl önce başlattığı ''Barış İçin Arabuluculuk'' girişimi bu süre içinde 59 üyeli büyük bir aileye dönüştü.'' dedi.

Bu grubun 2010 yılından bu yana Genel Kurul'da kararların kabul edilmesine yardım ve arabuluculuk konusunda üç BM klavuzu hazırlama gibi arabuluculuğa önemli katkılarda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bakanlar düzeyinde gençlerin girişim sürecine dahil edilmesinden arabuluculuğun çatışmaları önleme ve sürdürülebilir barıştaki rolünü güçlendirmeye kadar çeşitli konuları ele aldıklarını ifade etti.

Arabuluculuk alanının ''Barış İçin Arabuluculuk'' girişimi ve Arabuluculuk Dostlar Grubu sayesinde daha belirgin bir yapılanmaya dönüştüğünü dile getiren Çavuşoğlu, Letonya'nın da Arabuluculuk Dostlar Grubu'na katıldığını söyledi.

"İstanbul Arabuluculuk Konferansı"

''Kapsayıcılık Aracı Olarak Barış ve Arabuluculukta Yeni Teknolojiler'' konulu toplantının önemine değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

''Teknolojinin çatışmalar, çatışma analizi, çatışmalara çözüm ve arabuluculuk üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Bu etki giderek de artacak. Hem barış hem de teknolojiye yatırım yapan bir ülke olarak, dijital çağın faydalarını dış politikamıza katmayı amaçlıyoruz.''

Bu yılki Büyükelçiler Konferansı'nda ''dijital diplomasi'' girişimini açıkladığını ve bu girişimle diplomatların dijital yetilerinin geliştirilmesi, küresel gelişmeleri izlemek için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, olası çatışmalar için erken uyarı sistemlerinin kurulması ve diplomaside dijital araçların en iyi şekilde kullanımınının amaçlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, geçen sene beşincisi düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda veri ve yapay zekanın da olduğu teknoloji ve dijital değişimle arabuluculuk arasındaki ilişkiyi ele aldıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, 31 Ekim'de Türkiye'de altıncısı düzenlenecek İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda da arabuluculuk ve teknoloji ilişkisinin değerlendirileceğini söyledi.

Teknolojik gelişme alanında Türkiye'nin kapsayıcılık ilkesine bağlı olduğunu ve G-20 başkanıyken de kapsayıcılığın Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sözünü tutarak en az gelişmiş ülkelere yönelik Teknoloji Bankası açtığını ve bu bankanın en az gelişmiş ülkelerin teknolojik kapasite açığını kapatmayı hedeflediğini söyledi.

Çavuşoğlu, ''Teknolojiler barış için yeni araçlar sunsa da teröristler ve silahlı gruplar tarafından propaganda ve nefret söylemi için manipüle edilebilir. Teknolojinin gelişmeye devam edeceğini, ancak çatışmaların devam edeceğini unutmayalım ve bu nedenle barış arabuluculuğu konusuna odaklanıp grubumuzu genişletmek için çalışalım.'' ifadelerini kullandı.