Barınaktaki sahipsiz köpekler sahiplerini bekliyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı Belediyesinin barınağında bulunan kedi ve köpeklerin sahiplendirileceği belirtildi.

Belediye ekipleri, ilçedeki sokaklarda başı boş bırakılan köpekleri toplayarak belediyeye ait Kapıağzı Sanayi Sitesi'ndeki barınakta koruma altına alıyor.

Burada veteriner kontrolünde gerekli bakım ve tedavileri yapılan ve aralarında yavruların da olduğu kedi ve köpekler, talep olması halinde vatandaşlara bakmaları için verilecek.

Barınaktan söz konusu hayvanlardan almak isteyenlerin barınak yetkililerine müracaat etmesi istendi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, birçok yerden getirilen köpeklerin ilçe merkezine bırakılmaya çalışıldığını söyledi.

Sokaklarda başıboş gezen köpeklerin ekiplerce toplandığını anlatan Kaplan, "Toplanan köpekler, belediyemizin barınağına bırakılmadan önce veteriner hekim tarafından kontrol edilip kısırlaştırılıyor ve bölümler halindeki barınağa bırakılıyor. Burada köpeklerin bakımları, beslenmeleri düzenli olarak yapılıyor. Sahipsiz köpeklere sahip çıkıyoruz." dedi.