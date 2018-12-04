Barınaktaki köpek yavrularını da emziriyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesi'nin hayvan barınağında doğuran köpek, hem yavrularına hem de sokaklarda terk edilen yavru eniklere annelik yapıyor.

Merkez İnalı Mahallesi'nde 16 bin metrekarelik alana kurulu Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alınan dişi köpek, bir süre önce 5 yavru doğurdu.

Barınaktaki görevliler, sokakta bulunan ve barınağa getirilen sahipsiz yavruların süt ihtiyacını gidermek için yeni yavrulayan köpeğin yanına götürdü. Kendi yavrularıyla birlikte diğer eniklere de annelik yapan köpek, barınağın süt annesi oldu.

Barınak görevlisi Mehmet Sarıdağ, sokakta buldukları yavruların süt ihtiyacını gidermek için yeni yavrulayan köpeğin altına bıraktıklarını, köpeğin sessiz kalmasını fırsat bilerek buldukları her yavruyu böyle beslediklerini söyledi.

Köpeğin zaman zaman kendi yavrusuyla beraber 15 yavruya annelik yaptığını anlatan Sarıdağ, "Sokaklardaki başıboş hayvanları buraya getiriyoruz. Burada onlara iyi bakıyoruz. Farklı dönemlerde doğum yapan hayvanlar oluyor. Sahipsiz yavruları, yavrulu annenin yanına veriyoruz. Kendi yavrularıymış gibi emziriyor, bakıyor. Hayvanlarla aile gibi olduk, ailemizden çok onları görüyoruz. Onların da yaşamaya hakları var." diye konuştu.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi de geçen yıl hizmete açtıkları modern barınakta 300 hayvanın korunduğunu belirtti.

Barınakta hayvanların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı aktaran Barakazi, "Personelimizce sokaktan veya doğal yaşam alanlarından alınan hayvanlar, burada gerekli tedaviden geçiriliyor. Ön muayeneleri yapılan hayvanlar, daha sonra müşahede altına alınıyor. On gün boyunca müşahede bölümünde tutulan hayvanlara kuduz aşıları yapılıyor. Ayrıca paraziter ilaç uygulamaları yapılan hayvanlar işaretlenerek kayıt altına alınıyor. Öte yandan kırsal kesimlerde yaralı veya bitkin halde bulunan dostlarımız da tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Abdullah Çelik