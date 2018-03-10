Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Son dönemdeki yağışlar, İstanbul'daki barajların doluluk oranını artırdı.

10 Mart 2018 Cumartesi 13:15
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
banner230

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kentte su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 90.25'e ulaştı.

Istrancalar, Kazandere ve Ömerli'de doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, Terkos 99.80, Alibeyköy 96.61, Darlık 94.28 ve Papuçdere de yüzde 92.89 oranında doldu.

Büyükçekmece'de yüzde 87.30 oranında doluluk görülürken, Elmalı yüzde 57.97 ve Sazlıdere ise yüzde 43.65'te kaldı.

Geçen yıl mart ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 88.44 iken bu yılın aynı ayında bu oran yüzde 90.25'e çıkarak 12 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Yıllara göre ise barajlar 2010'da 98.60, 2011'de 93.10, 2012'de 90.73 ve 2015'te 94.94'lük doluluk oranına ulaşırken, bu yıl gerçekleşen yüzde 90.25'lik doluluk oranıyla 2018 ise doluluk oranının en yüksek olduğu 5. yıl olarak dikkati çekti.

Böylece 2018'te barajlardaki su miktarı da 783 milyon 96 bin metreküpe yükseldi.

Muhabir: Adem Demir

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim