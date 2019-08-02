Baraj gölünde çok sayıda oltayla avlananlara ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'da, baraj gölünde izin verilen limitin üzerinde çok sayıda olta ile avlandığı iddia edilen 3 kişiye toplamda bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya-Beyşehir kara yolu üzerindeki Altınapa Baraj Gölü'nde olta ile sportif amatör avcılık faaliyetleri denetlendi.

Ekipler, denetimler esnasında kanun ve yönetmeliklerle izin verilen limitin üzerinde çok sayıda olta ile avlandığı tesbit edilen A.Ş, R.S ve M.Ü'ye kişi başı 480 lira idari para cezası kesti. Avcılara toplamda bin 440 lira para cezası kesildi.

Cezai işlem uygulanan kişilerin 8, 9 ve 24 olta ile avlanmaya çalıştığı belirlendi.

Denetimlerin özellikle hafta sonları ve geceleri olmak üzere aralıksız devam edeceği öğrenildi.











