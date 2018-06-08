Banyoda biriken gaz saç kurutma makinesi çalıştırılınca patlamış

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evin banyo kısmında gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada yaralanan öğretmenin Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Karagözler Mahallesi 7055 Sokak'taki müstakil bir evde yaşanan patlamada yaralanan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Akdemir'in kardeşi Mehmet Akdemir, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Haziran'daki patlamanın ardından ağabeyinin Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Olay anında kardeşinin eşi ve 3 çocuğunun da evde olduğunu, şans eseri hayatta kaldıklarını dile getiren Akdemir, "Ağabeyim duş aldıktan sonra saç kurutma makinesini çalıştırdığı anda patlama olmuş. Patlama, gaz sıkışmasından kaynaklanıyor. Patlama sırasında kardeşimin içinde bulunduğu banyonun kapısı patlıyor. Bu sırada vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşuyor." dedi.

Olayın ardından ilgili kurumları aradıklarını ve olayın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığının kendilerine söylendiğini belirten Akdemir, yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olacaklarını kaydetti.







