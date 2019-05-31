Banka güvenlik görevlilerine

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, polis ekipleri özel bankalarda çalışan güvenlik görevlilerine "iletişim yoluyla dolandırıcılık" eğitimi verdi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, polisevi salonunda eğitim semineri düzenledi.

Gelişen teknoloji ile dolandırıcılık tür ve şekillerinde değişimler görüldüğünü vurgulayan ekipler, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçlarının arttığını ve hayali senaryolar üzerinden vatandaşların dolandırıldığını vurguladı.

Bazı durumlarda bu tür kişilerin telefonla arayarak kendilerini polis, savcı gibi sıfatlarla tanıttığına dikkati çeken ekipler, bankaların özel güvenlik görevlilerine kamu spotu da izletti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özel güvenlik görevlilerinin banka önlerinde bu tür durumlarla karşılaşmaları durumunda mutlaka polisle irtibata geçmeleri gerektiğini kaydetti.



