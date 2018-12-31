Bangladeş'te seçimleri üçüncü kez Şeyh Hasina kazandı

DAKKA/ANKARA (AA) - Daily Star'ın haberinde yer verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, Bangladeş'te yapılan 11. genel seçim, iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak'ın zaferiyle sonuçlandı.

Parlamentonun 300 sandalyesinden 299'unun belirlendiği seçimde Büyük İttifak, 281 sandalye elde ederek muhalefet ve diğer partilere büyük fark attı ve seçimin galibi oldu.

Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı ise parlamentoda sadece 6 milletvekiliyle temsil edilecek.

Mecliste 6 sandalye bağımsız ve diğer partilerden adaylara giderken, kalan sandalyelerin dağılımı ise henüz belli olmadı.

Avami Birliği 3. dönemde de iktidarda

Sonuçlar henüz kesinleşmese de Büyük İttifak'ın öncüsü Avami Birliğinin üçüncü dönemde de Bangladeş'te hükümeti kuracağı belli oldu.

Bangladeş'te hükümet kurmak için 300 sandalyeden 151 tanesine sahip olmak yetiyor.

Halihazırda içinde bulunduğu Büyük İttifak'la sınırın çok üstünde bir sandalye sayısı yakalayan Avami Birliği, üçüncü döneminde de hükümeti kurarak ülkeyi yönetecek.

Muhalefetten "seçimi iptal edin" çağrısı

Bu arada muhalefetteki BNP'nin öncülük ettiği Ulusal Birlik İttifakı'nın lideri Dr. Kemal Hüseyin, seçimleri "gülünç" diye tanımlayarak her türlü sonucu reddedeceklerini açıkladı.

Bangladeş Seçim Komisyonu'na seçimleri iptal etmesi çağrısında bulunan Hüseyin, "Seçim Komisyonu'nun bu seçimi geçersiz ilan etmesini ve tarafsız bir hükümetin yönetiminde yeni bir seçim talep etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimler sırasında oylamada hile, oy kullanma noktalarının Avami Birliği destekçileri tarafından ele geçirilmesi gibi usulsüzlükler yapıldığını savunan Hüseyin, bu sebeple muhalefetin yaklaşık 100 adayının seçimden çekildiğini belirtti.

Bangladeş Seçim Komisyonu üyesi Mahbub Talukder de bir seçim merkezini ziyaret ettikten sonra basına, merkezde muhalefet temsilcilerini göremediğini belirtmişti.

Polis Müfettişi Muhammed Cavid Patvary, gazetecilere verdiği demeçte, "birkaç istisnai olay dışında seçimlerin barışçıl bir ortamda gerçekleştiğini" söylemişti.

Yerel haber ajansı UNB'ye göre ise Başbakan Şeyh Hasina, oylamada usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddederek "Halkın verdiği kararı kabul edeceğim." demişti.

Çıkan çatışmalarda 17 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

Ülkede bugün yapılan seçimlerle ilgili olarak birçok şiddet olayı yaşandı. Bangladeş'in 13 bölgesinde seçimle ilgili, çoğu iktidar ve muhalefet partisi destekçileri arasında çıkan çatışmalarda, geceden bu yana 17 kişi hayatını kaybetti.

Şiddet olaylarında ilk belirlemelere göre 64 kişi yaralandı, 8 kişi ise gözaltına alındı.

Seçime 39 parti katıldı

Bangladeş'te kayıtlı 104 milyondan fazla seçmen bulunuyor.

Çoğu, iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partinin öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı ile solcu partilerden oluşan Demokratik İttifak altında yer alan 39 siyasi parti seçime katıldı.

Seçimlerde bin 848 milletvekili adayı, parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarıştı. Ulusal Birlik İttifakı adayının ölümü üzerine bir bölgedeki seçim 27 Ocak'a ertelenmişti.

Halide Ziya seçime katılmadı

Muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmetine para geçirme suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle genel seçimlere katılmadı.

BNP Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir, hastalığı nedeniyle mahkemeye gidemeyen Ziya'nın gıyabında yapılan duruşmada verilen kararın yasa dışı olduğunu ileri sürmüştü. Alamgir, kararın, muhalefet liderinin genel seçimlere katılmasını engellemek için verildiğini savunmuştu.

Halide Ziya, 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı.

Öte yandan Bangladeş Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013 yılında aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin 30 Aralık'taki seçimlere katılamayacağını duyurmuştu.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Hafta başından itibaren binlerce asker, ülkenin çeşitli bölgelerine konuşlandırıldı. Seçimler sırasında ülke genelinde 650 binden fazla güvenlik görevlisinin emniyeti sağlamak üzere görev yaptığı bildirildi.

Bangladeş ordusunun halkla ilişkiler bürosu, askerlerin 2 Ocak'a kadar görevleri başında olacaklarını açıklamıştı.

2014 seçimleri

Bangladeş'te 5 Ocak 2014'te yapılan genel seçimi de iktidardaki Avami Birliği kazanmıştı.

Ülkede 5 Ocak 2014'te, Bangladeş Milliyetçi Partisi önderliğindeki 18 partili ittifak ile sol, sağ, merkez ve İslami çizgideki diğer partilerin boykot ettiği seçime 40 kadar kayıtlı siyasi parti arasından yalnızca iktidardaki Avami Birliği ile onu destekleyen 7 parti katılmıştı.

Ulusal Seçim Komisyonunun 8 Ocak 2014'te resmi gazete yayımlanan bildirisine göre, 300 sandalyeli parlamentoda, Avami Birliği 229, Ulusal Parti 33, İşçi Partisi 6, Ulusal Sosyalist Parti 5, Bağımsızlar 14 ve diğer partiler 3 sandalye kazanmıştı.

Halide Ziya'nın önderliğini yaptığı 18 partiden oluşan muhalefet ittifakı, 2014 seçiminin ardından ülkede yol kapatma eylemleriyle ulaşımı engellemişti.

Muhalefetin, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa etmesi talebi ve seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle boykot ettiği 5 Ocak 2014 seçiminin tekrarlanması istemiyle düzenlenen eylemlerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Ecenur Çolak