Bangladeş'te Arakan Müslümanlarının kaldığı kamplarda suçiçeği salgını

DAKKA (AA) - Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların Cox’s Bazar kentinde yaşadıkları kamplarda suçiçeği salgını yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Cox’s Bazar'daki kamplarda yaşayan 800'den fazla Arakanlı sığınmacının suçiçeğine yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, aralık ayından 13 Ocak'a kadar, Cox’s Bazar'daki kamplarda yaşayan 832 Arakanlı sığınmacıya suçiçeği bulaştığının doğrulandığı belirtildi.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı bu kamplardaki suçiçeği salgını karşısında Bangladeş Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve diğer sağlık sektörü ortaklarından oluşan bir ekip tarafından denetimin artırıldığı ve önlemler alındığı kaydedildi.

Kamp sakinleri, bu sayının bini geçmesinden endişe ediyor.

Bangladeş hükümeti tarafından yaşadığı kampta asayişi sağlamaya yardımcı olmak için seçilen 34 yaşındaki Ansar Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından en çok kadın ve çocukların etkilendiğini söyledi.

Suçiçeği salgınının giderek artmasından duyulan endişeyi dile getiren Ali, kamplarda normalde ateş ve baş ağrısı gibi durumlar için dağıtılan ilaçları kastederek "Kampımızda (Kutupalong kampı) salgından muzdarip olan ancak normal ilaç kullanan hastalar tanıyorum." dedi.

Aynı kamptan olan 60 yaşındaki Nasima Khatun, kampta sıçanların yanı sıra büyük sivrisineklerin ve diğer böceklerin olduğuna dikkati çekerek kamptakilerin çeşitli hastalıklara yakalandığını söyledi.

Kamptan 75 yaşındaki Ali Ahmed de bazı hastalıkların isimlerini bilmediklerini ve sadece kendilerine dağıtılan ilaçları kullandıklarını dile getirdi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecinin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.



