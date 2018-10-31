Bangladeşli öğrenciler Ilgın'da

KONYA (AA) - Selçuk üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Uluslararası Mevlana İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Bangladeşli öğrenciler Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği’nin daveti üzerine Ilgın gezisi yaptı.

Ilgın'da bulunan Lala Mustafa Paşa Külliyesi, Kumdöken Çeşmesi, Çiğil Merkez Cami’yi ziyaret eden öğrencilere, Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı eşlik etti.

Yağcı, yurtdışından gelen öğrencilere ülkeyi, ili ve ilçeyi tanıtmak istediklerini söyledi.

Ilgın'ı beğendiklerini dile getiren öğrenciler de İHH'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

