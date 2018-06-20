Bandırmalı balıkçının 'taraftar atkısı' koleksiyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkçılık yapan Bandırmaspor taraftarı Ali Yolagelen, çeşitli karşılaşmalarda topladığı farklı kulüplere ait atkıları dükkanında sergiliyor.

TFF 3. Lig'e çıktığı 2007-2008 sezonundan bu yana bordo-beyazlı takımının deplasman maçlarını kaçırmayan balıkçı Ali Yolagelen, bugüne kadar biriktirdiği 150 atkıdan oluşan rengarenk koleksiyonunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki tezgahının dekoru haline getirdi.

Balıkçı tezgahında sergilenen taraftar atkıları, görenlerin dikkatini çekiyor.

Ali Yolagelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fanatik bir Bandırmaspor taraftarı olduğunu, takımının hem iç saha hem de deplasmandaki maçlarını kaçırmadığını söyledi.

Bordo-beyazlı ekibin deplasman maçlarında rakip takımların kaşkollarını hatıra olarak topladığını anlatan Yolagelen, bugüne kadar koleksiyonuna 150 atkı kattığını belirtti.

Yolagelen, her gittiği şehrin takımının renklerini balıkçı tezgahında sergilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bende bir tutku haline geldi. Deplasmana gittiğim yerlerde tanıştığım arkadaşlardan kaşkol alıyorum. Ben de onlara Bandırmaspor'un kaşkollarından hediye ediyorum. 150 kaşkolluk koleksiyonum oldu. Bunları sergileyip insanlar da görsün istedim ve balıkçı dükkanıma hepsini astım."

Vatandaşlar ilgi gösteriyor

Bordo-beyazlı taraftarlardan Mustafa Kumonova, balıkçı Ali Yolagelen'in koleksiyonu ve sergisinin ilgi gördüğünü söyledi.

Kumonova, rengarenk kaşkolların balıkçı dükkanında farklı bir ambiyans oluşturduğunu ve müşterilerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Bandırma Belediyesinin eski başkanı Sedat Pekel de farklı takımların kaşkollarının burada sergilenmesinin önemini vurgulayarak, bunun kulüpler ve taraftarlar arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendireceğini ifade etti.

Muhabir: Ahmet Pesen