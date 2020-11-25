Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları... Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi?
Başrolünde Fatih Artman’ın yer aldığı ‘Bana Masal Anlatma’ filminin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Hande Doğandemir, Burcu Biricik, Devrim Yakut, Gürkan Uygur, Erdal Tosun ve Tarık Ünlüoğlu yer alıyor.
Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...
STAR TV Yayın Günü: 25 Kasım 2020 - Çarşamba Yayın Saati: 20:00
BANA MASAL ANLATMA KONUSU
Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin göz bebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...
BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?
Bana Masal Anlatma, İstanbul’un semti Suriçi'nde çekildi.
BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Sadi Celil Cengiz - Haktan
Neslihan Aker - Nalan
Gökçe Bahadır - Neriman
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Çağlar Ertuğrul - Haşmet