Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları... Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi?

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

STAR TV Yayın Günü: 25 Kasım 2020 - Çarşamba Yayın Saati: 20:00

BANA MASAL ANLATMA KONUSU

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin göz bebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, İstanbul’un semti Suriçi'nde çekildi.

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Fatih Artman - Rıza

Hande Doğandemir - Ayperi

Devrim Yakut - Selma

Erdal Tosun - Cemal

Tarık Ünlüoğlu - Timur

Gürkan Uygun - Jilet Ali

Cihan Ercan - Kubilay

Burcu Biricik - Ezgi



Cengiz Bozkurt - NafiBerat Yenilmez - YaşarAni İpekkaya - MadamSadi Celil Cengiz - HaktanNeslihan Aker - NalanGökçe Bahadır - NerimanYılmaz Erdoğan - Rıza'nın BabasıÇağlar Ertuğrul - Haşmet