"Bana Kötü davranacak" önyargısı sağlıkta şiddeti tetikliyor

KONYA (AA) - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Sağlık hizmeti almaya gelen kişiler, sağlıkçıların kendilerine kötü davranacağı gibi bir önyargı ile hareket ediyorlar. Halbuki hipokrat yemini yapan, mesleği insanlara yardım etmek olan sağlıkçının, gelen kişiye negatif muamelede bulunması söz konusu değildir." dedi.

Tarhan, Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4'üncü Avıcenna Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresinde, "X, Y, Z Kuşağı ve İletişimde Zorluklar" konusunda genç tıpçılara tavsiyeler verdi.

Sağlıkta, yardım isteyen kimselerin yaralı ve bir o kadar da kırılgan olduğunu ifade eden Tarhan, "Düşünün evde sizin sevdiğiniz bir canlı var, bu canlı yaralıyken onun yanına yaklaştığınız zaman size tepki gösterir. Bu nedenle onların ruh halini anlayarak, onlar yaralıyken dokunmamaya çalışılır. Şimdi bizden yardım almaya gelen kişiler de genellikle yaralı kişiler, kırılgan kişiler, hassas kişiler oluyor. Bu kişilere yaklaşırken yüz ifademiz, beden dilimiz, onlara karşı yaklaşım tarzımızın hepsi çok önem arz etmektedir. Sağlıkçının bu hassasiyetle davranması, bunu bilmesi gerekir." diye konuştu.

- "Sağlıkçılara, hekimlere karşı önyargı ile gelme potansiyeli son zamanlarda çok arttı"

Yardım için gelenler içerisinde bazen tek bazen de birkaç kişinin olabileceğini belirten Tarhan, şunları kaydetti:

"Sağlıkçılara, hekimlere karşı önyargı ile gelme potansiyeli son zamanlarda çok arttı. Ön yargılardan uzaklaşılması gerekir. Sağlık hizmeti almaya gelen kişiler, sağlıkçıların kendilerine kötü davranacağı gibi bir önyargı ile hareket ediyorlar. Halbuki hipokrat yemini yapan, mesleği insanlara yardım etmek olan sağlıkçının, gelen kişiye negatif muamelede bulunması söz konusu değildir. Aykırı davrananlar istisnai örneklerdir. Hastaların bu örnekleri genellememesi gerekir. Bu nedenle sağlıkta şiddete bu iki açıdan bakmak gerekiyor. Hem sağlıkçı hem de sağlık hizmeti almaya gelen kişi bu hassasiyetle davranırsa sağlıkta şiddeti önlemiş oluruz. Burada devletin de sağlıkta şiddet konusunda önem vereceği şey yasaları çok iyi işletmesidir."