SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta aşırı kiloları nedeniyle büyük zorluklar çeken Engin Albayrak, "tüp mide" ameliyatının ardından yaklaşık 1,5 yılda 76 kilo vererek fiziksel anlamda büyük değişim yaşadı.



CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış AŞ'de hukuk işleri uzmanı olarak çalışan 31 yaşındaki Albayrak, fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kilo artışına engel olamayan, 163 kiloya ulaşan evli ve bir çocuk babası Albayrak, "tüp mide" ameliyatı yaptırmaya karar verdi.

Kentteki bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatın ardından 1,5 yılda 76 kilo veren Albayrak, rahat hareket etmenin ve doyasıya yürümenin mutluluğunu yaşıyor.



Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı kiloları nedeniyle kıyafet bulmakta zorluk yaşadığını, arabaya inip binerken bile rahat edemediğini söyledi.

Yaşadığı zorluklar nedeniyle tüp mide ameliyatı olmaya karar verdiğini belirten Albayrak, "Nefes alıp vermekten başka yaptığım hiçbir şey yoktu. Normal insanlarla başka benzer hiçbir noktam yoktu." dedi.



Albayrak, bu nedenle tüp mide ameliyatı olmaya karar verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"163 kilogram ile ameliyat oldum, şu an 87 kiloyum ve 76 kilogram kadar verdim. Kilomum büyük çoğunluğunu ilk sene verdim ama doktorumuzun dediği her şeye uyarak yapıyorum bunları. Kiloluların asıl sorunu her şeyi abartıyoruz ve zaman geçtikçe de sürekli değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Asıl problem yetinememekti. Bu ameliyatla bir defaya mahsus bir şans daha kazanıyorsunuz. Bir senelik süre içerisinde yemek yemeyerek, bu süre zarfında yeni bir yeme alışkanlığı kazandıktan sonra kilo alma ihtimali çok daha düşük hale geliyor. Her şeye sıfırdan başlamış gibiyim. Mağazalarda istediğim kıyafeti seçebiliyorum. Uçakta seyahat ederken sığıyorum, ekstra kemere ihtiyacım yok. Toplu taşıma araçlarında insanlarla normal oturabilmenin avantajları var."



- "Bana beni soran insanlarla karşılaşıyorum"



Değişimi nedeniyle birçok insanın kendisini tanımadığını da dile getiren Albayrak, "Uzun süredir görmeyen insanlar tanımıyor hatta bana, beni soran insanlarla karşılaşıyorum. İş yerine gelen vatandaşlar, 'Burada daha önce bir arkadaş vardı gördünüz mü?' şeklinde soruyorlar, bunlar güzel şeyler." diye konuştu.



Albayrak, ameliyat sürecinde gördüğü aile desteğinin çok önemli olduğunu da vurguladı.



- Obezite alanında Sivas'ın sağlık turizmi gelişti



Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Mustafa Atabey ise Albayrak'ın ilk geldiğinde vücut kitle endeksinin 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

Albayrak'ın kilo vermek için uzun yıllar çeşitli yöntemler denediğini ancak başarılı olamadığını aktaran Atabey, bu durumun hem hayat kalitesini etkilediğini hem de kiloya bağlı sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini ifade etti.

Atabey, 2 yıl önce başarılı bir tüp mide operasyonu geçiren Albayrak'ın 80'li kilolarda hayatına mutlu bir şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Engin, ameliyat ettiğimiz hastalar arasında ameliyat sonrasındaki döneme dikkat eden ve bu işin bilincinde olan hastalarımızdan bir tanesi. Kendisi de ameliyat sonrasındaki olaylara en az bizler kadar vakıf ve biliyor. Hatta bir çok hastamız Engin'i arayıp fikrini sormakta ve ne yaptığını öğrenmekte." ifadelerini kullandı.