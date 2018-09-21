Balyoz davası savcılarından Kırbaş için 15 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen "Balyoz Planı" davası savcılarından Savaş Kırbaş'ın, üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kırbaş'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Savaş Kırbaş ve avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Kırbaş, bazı taleplerde bulunacağını belirterek, duruşmanın SEGBİS ile kayıt altına alınmasını, aralarında hakim-savcı ve 2 valinin de bulunduğu 10 kişinin tanık olarak dinlenilmesini ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığına ilişkin bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Kırbaş, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık durumuna ilişkin de henüz rapor alınmadığını söyledi.

Taleplerin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın taleplerinin reddine karar verilmesini isteyerek, davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu ve mahkemeye sunacağını söyledi.

Mütalaasının sonuç kısmını okuyan cumhuriyet savcısı, sanık Kırbaş'ın "ByLock" kullanıcısı olduğunu, yine örgüt tarafından kumpas kurularak sahte deliller ile kurgulanan Balyoz davasının savcısı olarak görev yaptığını, dosyadaki tanık beyanları ve örgüte iltisakı nedeniyle HSK tarafından meslekten çıkarılması nedeniyle sanığın örgüte üye olduğunun sabit olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Kırbaş'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Kırbaş, savunma için süre talebinde bulunarak, savcının "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçları bakımından herhangi bir görüş belirtmediğini söyledi.

Sanık Savaş Kırbaş, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduğunu, hakkında sadece "ByLock" ve Balyoz davasının savcısı olmak dışında başka bir delilinin bulunmadığını öne sürerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine, Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılarak sanığın sağlık durumuna ilişkin raporun sorulmasına karar verdi. "ByLock" kullanımına ilişkin bilirkişi raporu ile dinlenilmesi istenen tanıkların davaya bu aşamada bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle bu taleplerin reddine hükmeden heyet, sanık Kırbaş'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 20 Ağustos'ta tutuklanan ve 24 Ağustos 2016'da da meslekten ihraç edilen Kırbaş'ın, kamuoyunda "Balyoz Planı'' davası olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli rütbeli askerlerin yargılandığı davanın duruşma savcılarından olduğu anlatılıyor.

İddianamede Kırbaş'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Muhabir: Muhammed Enes Can,Murat Kaya,Başak Akbulut Yazar