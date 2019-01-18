Balkanlar'ın en büyük camisi yıl sonu ibadete açılacak

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan Balkanlar'ın en büyük camisi, "Namazgah Cami" yıl sonu ibadete açılacak.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, temeli Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2015'te atılan ve inşaatı yüzde 70 oranında tamamlanan caminin, Balkanlar'ın en büyük camisi olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, bölge Müslümanlarının 100 yıllık rüyası olan caminin yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılmasının planlandığı ifade edildi.

10 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek

Tiran'da halk arasında "Namazgah" olanak bilinen bölgede 10 dönüm arazi üzerine inşa edilen caminin 5 bin kişilik cemaat kapasitesine sahip olduğu, camide dış alanlarıyla birlikte 10 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği belirtildi.

Külliye olarak inşa edilen ve Tiran'ın sembollerinden biri haline gelen camide, kütüphane, kültür merkezi, otopark, Kur'an kursu, sergi salonu, yemekhane ve konferans salonunun yer alacağı, ayrıca caminin yanına "Birlikte Yaşam Müzesi" adında, bir müzenin inşa edileceği bildirildi.

Bölgede yaşayan Müslümanların ibadethane ihtiyacını büyük ölçüde karşılamayı amaçlayan caminin, gelenekten geleceğe uzanan ve gelenekle teknolojiyi bütünleştiren, bugünün inşaat teknolojisi ile Balkanlar'da hakim olan klasik Osmanlı mimarisi üslubunu buluşturan bir yapı olarak tasarlandığı kaydedildi.